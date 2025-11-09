Η αποκάλυψη της Τζους Ευειδή για τις σχέσεις της στον χώρο της τηλεόρασης

Η γνωστή ηθοποίος  αναφέρθηκε σε σχέσεις που είχε μέσα από τον χώρο του θεάτρου, οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ γνωστές στο κοινό.

09 Νοέ. 2025 15:58
Pelop News

Για την καριέρα της και τους ρόλους που την στιγμάτισαν μίλησε η Τζόυς Ευείδη, ενώ περιέγραψε και μερικές προσωπικές της εμπειρίες από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την προσωπική της ζωή και σχολίασε επίσης, την αντίληψη ότι το θέατρο είναι ένα «ατελείωτο κρεβάτι».

Όπως είπε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», οι δηλώσεις αυτές «είναι μπούρδες».

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε σχέσεις που είχε μέσα από τον χώρο του θεάτρου, οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ γνωστές στο κοινό. «Είναι μπούρδες το ότι θέατρο είναι ένα ατελείωτο κρεβάτι. Είχα λίγες σχέσεις μέσα από το χώρο, που δεν μαθεύτηκαν ποτέ. Έχω πολλά χρόνια να ερωτευτώ», είπε.
