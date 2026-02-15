Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του

«Εχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο με τον Ολυμπιακό», είπε μεταξύ άλλων ο καλλιτέχνης

15 Φεβ. 2026 17:43
Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν ο Μάρκος Σεφερλής και μίλησε και για τον γιο του, Χάρη.

«Το πλάνο του Χάρη πάντα συγκινεί, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Μοιάζει πολύ σε εμένα, η Έλενα έχει παράπονο για αυτό, αλλά έχει και στοιχεία της», δήλωσε ο ηθοποιός, μετά το βίντεο-αφιέρωμα που προβλήθηκε για εκείνον, περιγράφοντας τον γιο του ως ένα συνεσταλμένο παιδί, που δεν θα ακολουθήσει τα βήματά του.

Ο Χάρης σπουδάζει Ναυτιλιακά και ο Μάρκος Σεφερλής δήλωσε: «Σαν παιδί είναι πολύ συνεσταλμένο, δεν θέλει να εκτεθεί στο ευρύ κοινό. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι γονείς είναι ηθοποιοί, πρέπει να γίνει το παιδί ηθοποιός. Τώρα σπουδάζει Ναυτιλιακά, βρήκε αυτό που του ταιριάζει, νομίζω ότι θα πάει καλά γιατί του αρέσει, και έχει τα προσόντα να το ακολουθήσει».

Παράλληλα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι απολαμβάνει περισσότερο την πατρότητα τώρα, καθώς έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει στον Χάρη, και να επικοινωνούν περισσότερο: «Τώρα μεγάλωσε και ο Χάρης, και μπορούμε να επικοινωνούμε περισσότερο, έχουμε γυρίσει τον κόσμο με τον Ολυμπιακό, μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορα θέματα».

