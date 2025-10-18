Η «αρχόντισσα του Κολωνακίου» και η φωτιά που δεν ήταν ατύχημα: Το Ανθρωποκτονιών ξανανοίγει τον φάκελο της Ελένης Παπαδοπούλου

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε απανθρακωμένη στο πολυτελές διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, τον Ιανουάριο του 2022. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για ατύχημα – ότι αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο. Όμως οι ενδείξεις από την πρώτη στιγμή έδειχναν κάτι πιο σκοτεινό. Τα ευρήματα στον χώρο μαρτυρούσαν πως η φωτιά δεν ξεκίνησε τυχαία.

Οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως το σενάριο του ατυχήματος. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αποκάλυψε ότι το ποσοστό αιθάλης στο αίμα της – δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα – ήταν μόλις 5%, όταν τα επίπεδα που προκαλούν δηλητηρίαση ξεκινούν από το 20% και ο θάνατος επέρχεται στο 50-60%. Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Πυροσβεστικής έδειξαν σαφή ίχνη εμπρησμού. Η αυτοψία εντόπισε ίχνη εύφλεκτου υγρού, που φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για να περιλουστεί το σώμα της άτυχης γυναίκας και να ποτιστεί ο καναπές όπου βρισκόταν. Η φωτιά ξέσπασε με ιδιαίτερη ένταση, υποδηλώνοντας – όπως σημείωσαν οι ειδικοί – χρήση επιταχυντή καύσης.

Ο αντιστράτηγος ε.α. της Πυροσβεστικής και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής μίλησε για «πιθανό εμπρησμό συγκάλυψης», εξηγώντας πως η φύση της πυρκαγιάς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από ένα απλό τσιγάρο. Τα στοιχεία και το φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι η φωτιά αναπτύχθηκε σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που προϋποθέτει ανθρώπινη παρέμβαση.





Η Εισαγγελία Αθηνών, μετά τις αποκαλύψεις, έδωσε εντολή να ξανανοίξει ο φάκελος. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που αναζητά απαντήσεις για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Αξιοσημείωτο είναι πως το διαμέρισμα της 87χρονης, το οποίο λίγο πριν από τον θάνατό της είχε τεθεί προς πώληση έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα εμφανίζεται σε μεσιτικές ιστοσελίδες με τιμή που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.





Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ενημερώθηκε για τη νέα έρευνα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», που ανέδειξε ξανά την υπόθεση. «Καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται», δήλωσε, αν και εξέφρασε την απορία του για την αναζωπύρωση της υπόθεσης. «Δεν μπορώ να καταλάβω από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό».

Με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στο φλεγόμενο διαμέρισμα:

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ».

Οι πυροσβέστες του είπαν αργότερα πως η φωτιά σιγόκαιγε για ώρες. «Οι τοίχοι είχαν μαυρίσει όλοι. Ήταν μια τραγική εικόνα. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε…». Και πρόσθεσε συγκλονισμένος: «Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα τη μανούλα μου εγώ».

