«Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»

Ο Νοέμβριος καθιερώνεται φέτος ως «Μήνας Ιδιωτικής Ασφάλισης», μια πρωτοβουλία της Ενωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, με στόχο να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Οπως εξηγεί η πρόεδρος της Ενωσης, κυρία Αρβανίτη, ο μήνας αυτός αποτελεί ιδανική αφορμή για διάλογο γύρω από τη σημασία της πρόληψης, της ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας. Με δράσεις ενημέρωσης, κοινωνικής προσφοράς και δημόσιας παρουσίας, ο κλάδος επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο του ως συμπληρωματικού πυλώνα του κοινωνικού κράτους και θεμέλιο εμπιστοσύνης για το μέλλον.

-Κυρία Αρβανίτη, ο Νοέμβριος ανακηρύχθηκε από την Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος ως μήνας ιδιωτικής ασφάλισης. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση;

Η απόφαση προέκυψε μέσα από τη διαπίστωση ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο του έτους – ένας μήνας προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Παράλληλα, στις 11 Νοέμβριου γιορτάζεται και η ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συμβολική αξία στην επιλογή μας.

Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι αποτελεί την ιδανική περίοδο για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία σχετικά με τη σημασία της ασφάλισης – τόσο ως θεσμού προστασίας όσο και ως εργαλείου σταθερότητας και ευημερίας.

Θέλουμε ο Νοέμβριος να καθιερωθεί ως μια ετήσια αφορμή για να φέρνουμε πιο κοντά τους πολίτες, τους επαγγελματίες και την κοινωνία συνολικά στην έννοια της πρόληψης, της ασφάλειας και της οικονομικής σιγουριάς.

-Ποια είναι τα κεντρικά ζητήματα που θέλετε να αναδείξετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία;

Πρώτα απ’ όλα, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα του κοινωνικού κράτους. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν έρχεται να υποκαταστήσει τη δημόσια μέριμνα, αλλά να την ενισχύσει, προσφέροντας στους πολίτες ασφάλεια, ευελιξία και πρόσβαση σε λύσεις που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

Δεύτερον, θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την αξία της πρόληψης. Η ασφαλιστική συνείδηση στη χώρα μας παραμένει χαμηλή, και στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η ασφάλιση δεν αφορά μόνο αποζημιώσεις, αλλά κυρίως την πρόνοια και την έγκαιρη προετοιμασία απέναντι στις απρόβλεπτες συνθήκες της ζωής και της οικονομίας.

Τρίτον, δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της επαγγελματικής αξιοπιστίας του κλάδου. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, τον συμβουλεύουν, τον προστατεύουν και τον καθοδηγούν.

Τέλος, θέλουμε ο Νοέμβριος να αποτελέσει αφετηρία ενός διαλόγου με την κοινωνία και την Πολιτεία, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την προώθηση συνεργειών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στην ιδιωτική ασφάλιση να συμβάλει πιο ενεργά στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

-Ποιες δράσεις και εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει η Ενωσή σας για τον μήνα αυτό;

1.Διαφημιστικό σποτ που θα παίζει όλο τον μήνα στα ραδιόφωνα

2. Εθελοντική Αιμοδοσία που έγινε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας εις μνήμην Αραβαντινού.

3. Ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων στις 12/11/2025

4. Δυναμική παρουσία και ενημέρωση των πολιτών στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου το Σάββατο στις 15/11/2025

5. Συμμετοχή σε panel στο money show στις 23/11/2025.

-Θεωρείτε ότι οι Ελληνες είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης;

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πως οι Ελληνες δεν είναι ακόμη επαρκώς ενημερωμένοι για τα πραγματικά οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή βελτίωση της ασφαλιστικής συνείδησης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά ενημέρωσης και κατανόησης γύρω από τον ρόλο και τη λειτουργία της ασφάλισης.

Τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται σε δύο βασικά επίπεδα:

1. Στην ενημέρωση για το τι πραγματικά καλύπτει η ασφάλιση και πώς λειτουργεί. Πολλοί πολίτες έχουν την εντύπωση ότι η ασφάλιση είναι ένα «έξοδο» ή ένα προϊόν που απευθύνεται μόνο σε υψηλά εισοδήματα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εργαλείο πρόνοιας και προστασίας που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ανάγκη και δυνατότητα.

2. Στην εκπαίδευση γύρω από την έννοια της πρόληψης και της έγκαιρης ασφαλιστικής προετοιμασίας. Πολλοί Ελληνες στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση μόνο όταν προκύψει πρόβλημα ή απώλεια, ενώ η ουσία της ασφάλισης βρίσκεται στην πρόληψη και τη θωράκιση πριν το απρόβλεπτο.

-Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες ασφαλιστές;

Οι επαγγελματίες ασφαλιστές σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραμείνουμε ουσιαστικοί και απαραίτητοι σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη, αλλά η εμπιστοσύνη σπάνια.

Από τη μία, η ψηφιοποίηση έχει φέρει ευκαιρίες, αλλά και πίεση. Οι πελάτες ζητούν άμεση εξυπηρέτηση, διαφάνεια και ευκολία. Ο ασφαλιστής καλείται να συνδυάσει την τεχνολογία με την ανθρώπινη επαφή – να είναι και σύμβουλος και καθοδηγητής, όχι απλώς διαμεσολαβητής.

Από την άλλη, η οικονομική αβεβαιότητα και η χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα καθιστούν το έργο μας ακόμη πιο απαιτητικό. Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση, εξειδίκευση και προσαρμογή, ώστε να μπορούμε να εξηγούμε με σαφήνεια την αξία της ασφάλισης σε κάθε πολίτη.

Τέλος, μια σημαντική πρόκληση είναι και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος. Πρέπει να προβάλλουμε τον επαγγελματισμό, την ηθική και την κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά ασφαλιστών. Μόνο έτσι θα διαμορφώσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που θα αντέξει στον χρόνο.

