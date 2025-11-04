Η Αθήνα χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη

Σε απεργία κατέρχονται οι οδηγοί ταξί επί διήμερο, στην Αθήνα. Τα αιτήματα.

04 Νοέ. 2025 9:23
Pelop News

Σε διήμερη απεργία προχωρούν οδηγοί ταξί στην Αθήνα, στις 5 και 6/11/2025.

Η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της 5ης Νοεμβρίου και να τελειώσει στις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Την Τετάρτη μάλιστα αναμένεται να γίνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

-Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

-Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

-Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

-Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς
