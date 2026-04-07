Η χορωδία των μαθητών της Α’ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών στην Κατερίνη Πιερίας

07 Απρ. 2026 12:02
Pelop News

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, τριάντα δύο (32) μαθητές και μαθήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Μουσικής,   κ. Λ. Λυμπεροπούλου, παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, τη Μικρά Ασία και τις Κυκλάδες, στο πλαίσιο της 3ης  Συνάντησης Σχολικών Χορωδιών από όλη την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Εκάβη» στην Κατερίνη Πιερίας.

Μπροστά σε πλήθος κόσμου, η χορωδία παρουσίασε τα αποτελέσματα της συστηματικής προετοιμασίας και της άριστης συνεργασίας των μελών της. Κάθε φωνή είχε τον δικό της ρόλο και όλες μαζί συνέθεταν ένα αρμονικό και ιδιαίτερα καλαίσθητο ακουστικό αποτέλεσμα. Η χορωδιακή μουσική αποτελεί ένα σπουδαίο παιδαγωγικό εργαλείο, καθώς μέσα από αυτήν οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τον διπλανό τους, να πειθαρχούν στο σύνολο και να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ενός ενιαίου και αρμονικού συνόλου. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, κ. Γ. Μακρής, απένειμε τιμητική πλακέτα στη μουσικό του σχολείου, καθώς και μία στο σχολείο, την οποία παρέλαβε ο Διευθυντής κ. Ν. Γιαννακόπουλος (Χημικός MSc-MEd).

Το πρωί της ίδιας ημέρας, η αποστολή επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, στους πρόποδες του Ολύμπου. Η επαφή με την ιστορία, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που ενθουσίασε όλους τους μαθητές, παρά τη βροχή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Η εκδρομή αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν τόπο με πλούσια ιστορία και σημαντική αρχαιολογική αξία.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Σ. Σκιαδαρέσης (Θεολόγος ΜTh) και κ. Κ. Στασινοπούλου (Καθηγήτρια Εικαστικών), οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα τόσο με τους μαθητές όσο και με τους διοργανωτές της χορωδιακής συνάντησης.

