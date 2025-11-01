Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης δημιουργίας, η Χορολογική Εταιρεία – ο Σύλλογος Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό με έδρα την Πάτρα – ανοίγει τη φετινή περίοδο (2025–2026) με ένα σημαντικό γεγονός: το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών, αφιερωμένο στην εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου διδασκαλίας στο χορευτικό ρεπερτόριο της Κύθνου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου (10:00–18:00) στο Αμφιθέατρο του 1ου & 6ου Γυμνασίου Πατρών, με εισηγητές τον Δρ. Βασίλειο Καρφή, μέλος Ε.Ε.Π. του Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α., και τη Μαρία Ζιάκα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Οι δύο επιστήμονες, με πολυετή διδακτική και καλλιτεχνική εμπειρία, θα παρουσιάσουν τις ιδιαιτερότητες των χορών της Κύθνου και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του ελληνικού χορού.

Η δράση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ειδίκευσης Χορού (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Φ.Α.Ε.Χ.), σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς επετειακών εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν το 2026 με παραστάσεις, αφιερώματα και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα.

Από το 1996 έως σήμερα, η Χορολογική Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 24 σεμινάρια, παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και εκδόσεις όπως το περιοδικό «Όρχησις» και το βιβλίο «Απάνθισμα Ιστορικών & Κλέφτικων Τραγουδιών στη Δυτική Ελλάδα», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, τίμησε με αφιερώματα προσωπικότητες της μουσικής και του χορού, όπως τη Δόμνα Σαμίου, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Χρόνη Αηδονίδη, τον Παντελή Θαλασσινό και πολλούς ακόμη.

Με σταθερή πίστη στην αξία της παράδοσης ως ζωντανής εκπαιδευτικής εμπειρίας, η Χορολογική Εταιρεία συνεχίζει να συνδέει το παρελθόν του χορού με το μέλλον της εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική μνήμη μπορεί να γίνει εργαλείο γνώσης και έμπνευσης για τις νέες γενιές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



