Η Δυτική Ελλάδα στο μάτι της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί συναγερμός για πλημμύρες και ανέμους – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος κακοκαιρίας, που πλήττει τη χώρα με επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης που είχε εκδώσει τη Δευτέρα, ανεβάζοντας το επίπεδο προειδοποίησης σε πορτοκαλί.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έρχεται βαρυχειμωνιά» – Νέο κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα ανά περιοχή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα αναμένονται:

Την Τρίτη (18 Νοεμβρίου) στο βόρειο Ιόνιο (ιδίως σε Κέρκυρα και Παξούς) και στην Ήπειρο,

Την Τετάρτη (19 Νοεμβρίου) στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες καταιγίδες, τοπικές πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους, ενώ συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, με τις δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές να δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη συναντούν θερμό και υγρό μέτωπο από τη Μεσόγειο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



