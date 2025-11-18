Η Δυτική Ελλάδα στο μάτι της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί συναγερμός για πλημμύρες και ανέμους – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττεται η χώρα, καθώς η ΕΜΥ αναβαθμίζει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Το κύμα κακοκαιρίας δείχνει τα δόντια του κυρίως στα δυτικά.

18 Νοέ. 2025 12:20
Pelop News

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος κακοκαιρίας, που πλήττει τη χώρα με επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης που είχε εκδώσει τη Δευτέρα, ανεβάζοντας το επίπεδο προειδοποίησης σε πορτοκαλί.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έρχεται βαρυχειμωνιά» – Νέο κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα ανά περιοχή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα αναμένονται:

  • Την Τρίτη (18 Νοεμβρίου) στο βόρειο Ιόνιο (ιδίως σε Κέρκυρα και Παξούς) και στην Ήπειρο,
  • Την Τετάρτη (19 Νοεμβρίου) στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες καταιγίδες, τοπικές πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους, ενώ συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, με τις δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές να δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη συναντούν θερμό και υγρό μέτωπο από τη Μεσόγειο.

