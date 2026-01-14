Η εφαρμογή φαινόμενο «Είσαι νεκρός;» αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της

Η κινεζική εφαρμογή «Είσαι νεκρός;», που προορίζεται για όσους ζουν μόνοι, αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της.

Η εφαρμογή φαινόμενο «Είσαι νεκρός;» αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της Φωτογραφία Reuters
14 Ιαν. 2026 10:10
Pelop News

Η κινεζική εφαρμογή «είσαι νεκρός;» για κινητά τηλέφωνα που προορίζεται για ανθρώπους που ζουν μόνοι τους καθώς στέλνει ενημερώσεις σε κάποιο κοντινό τους πρόσωπο αν δεν δώσουν σημεία ζωής για ημέρες, ανακοίνωσε ότι αλλάζει το όνομά της αφού γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

Η εφαρμογή αυτή, που ονομάζεται «Sileme» στη μανδαρινική («είσαι νεκρός;»), βρέθηκε την Κυριακή πρώτη στις πωλήσεις εφαρμογών στο κατάστημα App Store της Apple στην ηπειρωτική Κίνα, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων, αλλά και του κινεζικού Τύπου.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε όσους ζουν μόνοι τους να επιλέγουν ένα πρόσωπο το οποίο θα ειδοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εξάλλου το πρόσωπο αυτό θα λαμβάνει αυτόματη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ο χρήστης δεν έχει μπει στην εφαρμογή για πολλές ημέρες συνεχώς.

«Έπειτα από ώριμη σκέψη (…) η εφαρμογή Sileme θα υιοθετήσει επισήμως στην επόμενη ενημέρωσή της το παγκόσμιο brand name Demumu», ανακοίνωσε η ομάδα που έχει αναπτύξει την εφαρμογή χθες, Τρίτη, το βράδυ στο Weibo.

Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί ότι η εφαρμογή γνώρισε «εκθετική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο» μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου στο BBC. Και άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Γαλλικό Πρακτορείο, έχουν επίσης γράψει για την εφαρμογή.

«Demumu» ήταν ήδη το όνομα της διεθνούς εκδοχής της εφαρμογής, ενώ το «είσαι νεκρός;» ήταν το όνομά της στην Κίνα.

«Στο μέλλον το Demumu θα παραμείνει πιστό στην πρωταρχική του αποστολή: την εγγύηση της ασφάλειας όλων. Πλέον φιλοδοξούμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία, που γεννήθηκε στην Κίνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να προσφέρουμε βοήθεια σε έναν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που ζουν μόνοι», ανέφερε επίσης η ομάδα που ανέπτυξε την εφαρμογή.

Το όνομα της εφαρμογής έχει ήδη εμπνεύσει και άλλους, όπως η δημοφιλής κινεζική εφαρμογή «Eleme» («Πεινάς;»), που ειδικεύεται στην παράδοση γευμάτων.

Χρήστες του διαδικτύου ζήτησαν να μην αλλάξει όνομα η εφαρμογή, ενώ άλλοι πρότειναν εκδοχές όπως «Είσαι ζωντανός;», «Είσαι online;», ή «Είσαι εκεί;».

«Ίσως κάποιοι συντηρητικοί δεν μπορούν να το δεχθούν», σχολίασε ένας χρήστης, «αλλά είναι χρήσιμο για λόγους ασφαλείας. Θα κάνει εμάς τους ανύπαντρους να νιώσουμε πιο άνετα».

Το 2024 οι άνθρωποι που ζούσαν μόνοι τους αποτελούσαν το ένα πέμπτο των νοικοκυριών στην Κίνα, έναντι του 15% πριν δέκα χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

