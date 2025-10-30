Η Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας επανήλθε στην υπόθεση της Καλογριάς: «Ολα τα νόμιμα για την προστασία»

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Άγγελος Καραντζάς ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και για νέες πιο δραστικές και αποφασιστικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

30 Οκτ. 2025 13:39
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας αναφέρει:

Ισχυρή και αδιάσπαστη παραμένει η ενότητα των τοπικών φορέων για την υπεράσπιση του δημόσιου και προστατευόμενου χαρακτήρα της Καλογριάς, μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την κυριότητα της έκτασης των 35 στρεμμάτων που διεκδικεί ιδιώτης, όπως επιβεβαιώθηκε και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως εξήγησε ο κ. Καραντζάς, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος και η ΟΙΚΙΠΑ κινήθηκαν συντεταγμένα καταθέτοντας αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας μετά το «εντέλλεσθε» του γενικού γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του ιδιώτη επενδυτή για την αναγνώριση υπέρ αυτού εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε έκταση παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά», επιφανείας 35,237 στρ. εντός του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 32.

Παράλληλα, από τη διερεύνηση της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και μέσω του Κτηματολογίου προέκυψαν «σκιές» για την επιχειρούμενη παραχώρηση.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε ότι η εν λόγω έκταση βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και υπάγεται σε καθεστώς αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας ως περιοχή Natura, Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και περιοχή που συνορεύει με «απάτητη παραλία».

Επίσης, είχε μεταβιβαστεί από το ελληνικό δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα προς το ΤΑΙΠΕΔ ήδη από το έτος 2013 και εν συνεχεία, το ΤΑΙΠΕΔ τη μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 196 του ν. 4389/2016 στην ΕΤΑΔ, η οποία σύμφωνα με τον καταστατικό της νόμο (ν. 4389/2016) δεν ανήκει καν στον δημόσιο τομέα.

Συνεπώς προκύπτουν καίρια ερωτήματα, όπως, πώς ο Γενικός Γραμματέας μεταβιβάζει απολύτως παράνομα κατά κυριότητα σε ιδιώτη επενδυτή ακίνητο, το οποίο έχει παύσει να ανήκει στη δημόσια κτήση, πώς λαμβάνεται μία απόφαση τόσο σοβαρή χωρίς νομοθετική διάταξη παρά μόνο με μία εγκύκλιο με την οποία μη νομίμως καταργούνται συνταγματικά δικαιώματα, διαγράφονται παλαιοί αιγιαλοί από τη δημόσια κτήση και παύονται οριστικά σχετικές δίκες του Δημοσίου.

Να σημειωθεί επίσης, πως στη μακροσκελή λίστα των δηλωθέντων ακινήτων του ιδιώτη στο Κτηματολόγιο δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα ακίνητό του στην Αχαΐα, ενώ και από το επικαλούμενο από τον ίδιο συμβόλαιο ουδόλως προκύπτει ταύτιση του ακινήτου με το διεκδικούμενο δημόσιο ακίνητο ούτε αδιάκοπη σειρά τίτλων.

Ο κ. Καραντζάς ζήτησε την υποστήριξη όλων των φορέων και του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος για τη συνέχιση των νομικών και διοικητικών διαδικασιών, επισημαίνοντας πως έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και νομιμότητας γύρω από την υπόθεση παραχώρησης της έκτασης, ενώ ανακοίνωσε πως η επόμενη άμεση ενέργεια είναι η ενημέρωση του Εισαγγελέα και η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς.

Ακόμη, έχει ζητηθεί ήδη η στήριξη των βουλευτών του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι καλούνται να αναδείξουν το θέμα στη Βουλή μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ θα ακολουθήσουν καταγγελίες στην Ε.Ε. για το θέμα της έλλειψης προστασίας της Natura, στον Συνήγορο του Πολίτη για θέματα κακοδιοίκησης και παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας και στον ΟΦΥΠΕΚΑ για την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας των περιοχών Natura που έχουν παραχωρηθεί στην ΕΤΑΔ.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, επιβεβαίωσε ομόφωνα τη στήριξή του ώστε να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και να προχωρήσουν όλες οι νόμιμες πράξεις για την προστασία της Καλογριάς.
