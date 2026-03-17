Η Πολιτιστική Εταιρεία ΦΕΡΜΕΛΗ, (phermeli.gr) έχει την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάσει στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, από τις 21 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2026, την ομαδική εικαστική έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα». Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία αφιερωμένη στη διερεύνηση των συμβόλων και της διαχρονικής τους σημασίας στον ελληνικό πολιτισμό. Την έκθεση σχεδίασε και επιμελήθηκε η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Ίριδα Κρητικού, κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου της Φέρμελης Λίζας Πενθερουδάκη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας.

Στην έκθεση συμμετέχουν είκοσι πέντε διακεκριμένοι Έλληνες εικαστικοί, οι οποίοι, μέσα από ποικίλες τεχνικές και υλικά ( ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κέντημα, ύφανση, ψηφιακό σχεδιασμό και μικτές τεχνικές) προτείνουν ισάριθμα ελληνικά σύμβολα με βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές. Τα έργα τους αντλούν έμπνευση από το μύθο, την ιστορία και την παράδοση, αλλά και από την σύγχρονη ελληνική εμπειρία, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα σύμβολα λειτουργούν ως φορείς μνήμης και ταυτότητας. Από τον ήλιο, τη σπείρα και τον λαβύρινθο έως την κεντημένη ευζωνική φέρμελη, η έκθεση συνθέτει μια εικαστική αφήγηση που φωτίζει τη διαχρονική δύναμη των εικόνων και των συμβολικών μορφών που διατρέχουν τον ελληνικό πολιτισμό. Παράλληλα λειτουργεί ως ένα ζωντανό εκπαιδευτικό εργαλείο που προσκαλεί τον επισκέπτη να αναλογιστεί τη σημασία των συμβόλων ως γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Φέρμελης στην Τήνο θα πραγματοποιηθεί επίσης εργαστήριο εικαστικής και συγγραφικής δημιουργικότητας, το οποίο θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει η εικαστικός και πρόεδρος της Φέρμελης Λίζα Πενθερουδάκη. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας και αφήγησης, οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύμβολα της ελληνικής παράδοσης, να κατανοήσουν τη σημασία τους και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα λόγου και τέχνης.

Παράλληλα, με αφορμή την έκθεση και εν όψει των ημερών του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου επιστημονική διάλεξη του ιστορικού και ερευνητή Άρη Κατωπόδη με τίτλο. «Ω θαυμάτων ξένων! ω πραγμάτων καινών: Σύμβολα Πάθους Θείου και Ανθρώπου». Η εισήγηση εστιάζει στην ερμηνεία συμβόλων που συναντώνται στα ιερά κείμενα των ημερών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, εξετάζοντας τα τόσο από εικαστική και καλλιτεχνική σκοπιά όσο και από φιλοσοφική και θεολογική. Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη προσέγγιση ο ομιλητής θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα σύμβολα του θείου και του ανθρώπινου πάθους έχουν διαμορφώσει τη θρησκευτική εικονογραφία, αλλά και τη συλλογική πολιτισμική εμπειρία.

