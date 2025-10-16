Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Με κοινή υπουργική απόφαση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η διαχείριση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού περνά από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στον ΟΣΕ. Η διαδικασία παράδοσης θα ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας, ενώ προβλέπεται πλήρης τεχνική αξιολόγηση και καταγραφή εντός ενός έτους.

16 Οκτ. 2025 12:01
Pelop News

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με την οποία μεταφέρεται η διαχείριση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στον ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε).

Η απόφαση στηρίζεται στο Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΣΕ και τη σύμβαση συγχώνευσης με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ, κατ’ εφαρμογή του νόμου 5167/2024. Με βάση τη ρύθμιση, από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, όλη η δραστηριότητα που αφορά τη μίσθωση και διαχείριση του τροχαίου υλικού μεταφέρεται αυτόματα στη νέα εταιρεία.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ υποχρεούται μέσα σε διάστημα επτά ημερών να παραδώσει στον ΟΣΕ όλες τις συμβάσεις μίσθωσης και τα συνοδευτικά τους παραρτήματα, με την πράξη αυτή να αποτελεί το επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Στη συνέχεια, ο ΟΣΕ θα ολοκληρώσει την πλήρη καταγραφή του τροχαίου υλικού εντός έξι μηνών.

Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει και την τεχνική αξιολόγηση του τροχαίου υλικού, μισθωμένου και μη, η οποία περιλαμβάνει ταυτοποίηση, εκτίμηση της επιχειρησιακής κατάστασης, έλεγχο συντήρησης, υπολογισμό της εναπομένουσας διάρκειας ζωής, καθώς και συμμόρφωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα μηνών, ενώ ο ΟΣΕ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ, με εξαίρεση τις συμβάσεις νομικών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εσωτερικές της αρμοδιότητες.
