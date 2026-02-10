Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο σκανάρισμα της Ελλάδας με οχήματα Street View

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα τρισδιάστατης χαρτογράφησης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως γνωστοποίησε εκ νέου η Google, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα Street View να κινούνται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης του Ιανουαρίου 2025, όταν η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι οχήματα με τη χαρακτηριστική σήμανση «Google Street View» θα πραγματοποιούσαν καταγραφές σε επιλεγμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ποιες περιοχές καλύπτει το πρόγραμμα

Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει:

Αττική

Κρήτη

Ήπειρο

Δυτική Μακεδονία

Μακεδονία και Θράκη

Πελοπόννησο

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Αιγαίο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί, με στόχο την επικαιροποίηση των χαρτογραφικών δεδομένων και την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας δρόμων, οικισμών και περιοχών ενδιαφέροντος, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Τι ισχύει για την προστασία της ιδιωτικότητας

Η Google διευκρινίζει ότι, πριν από οποιαδήποτε ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο, εφαρμόζονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα πεζών και οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων εμφανίζονται θολωμένα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση φυσικών προσώπων ή αριθμών κυκλοφορίας.

Η θόλωση αυτή αποτελεί βασικό στάδιο επεξεργασίας και προηγείται της δημοσίευσης κάθε χαρτογραφημένης περιοχής στους ψηφιακούς χάρτες.

Δικαίωμα παρέμβασης και αντίρρησης από τους πολίτες

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης από πολίτες σε περιπτώσεις όπου η θόλωση δεν έχει εφαρμοστεί ή κρίνεται ανεπαρκής. Το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος, μπορεί να επισημάνει εικόνα στην οποία πρόσωπο ή πινακίδα δεν έχει θολωθεί σωστά.

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη θόλωση της πρόσοψης κατοικίας, εφόσον το επιθυμούν, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ένοικοι.

Η εταιρεία σημειώνει ότι, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν ήδη υποστεί θόλωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να αιτηθεί την αφαίρεσή τους, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ανάλογα με την περίπτωση, το υλικό είτε θολώνεται είτε διαγράφεται πλήρως.

Χρονοδιάγραμμα και διαχείριση δεδομένων

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί ακόμη και πριν από την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στο διαδίκτυο, εκτός αν τα δεδομένα έχουν ήδη θολωθεί. Όταν η θόλωση γίνεται κατόπιν αιτήματος, ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών, είτε από την έναρξη της υπηρεσίας είτε από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Τέλος, η Google υπογραμμίζει ότι τα πρωτογενή δεδομένα χαρτογράφησης δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ενώ η συλλογή, επεξεργασία και διαχείρισή τους ακολουθεί αυστηρούς κανόνες μέχρι τη δημοσίευση στους ψηφιακούς χάρτες, στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρεία.

