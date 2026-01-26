Η Ινδία κοντά σε συμφωνία με την ΕΕ και ρίχνει άμεσα στο 40% τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει δραστικά τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 40% από επίπεδα που φτάνουν σήμερα έως και το 110%, σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έως τώρα κίνηση ανοίγματος της τεράστιας ινδικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς Νέο Δελχί και Βρυξέλλες βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση μιας ευρείας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, που θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και την Τρίτη.

Όπως ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι έχει συμφωνήσει να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του φόρου εισαγωγής για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δασμός αυτός θα μειωθεί περαιτέρω σταδιακά έως το 10%, διευκολύνοντας την πρόσβαση ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών όπως οι Volkswagen, Mercedes-Benz και BMW στην ινδική αγορά.

Οι πηγές ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι εμπιστευτικές και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το ινδικό υπουργείο Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Η μητέρα όλων των συμφωνιών»

Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση πολυετών και δύσκολων διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία ήδη αποκαλείται «η μητέρα όλων των συμφωνιών». Μετά την πολιτική ανακοίνωση, θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών και η διαδικασία επικύρωσης.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το διμερές εμπόριο και θα δώσει ώθηση στις ινδικές εξαγωγές προϊόντων όπως τα υφάσματα και τα κοσμήματα, οι οποίες έχουν πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς 50% που επιβλήθηκαν από τα τέλη Αυγούστου.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο σε πωλήσεις, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ωστόσο ο εγχώριος κλάδος παραμένει από τους πιο προστατευμένους διεθνώς. Το Νέο Δελχί επιβάλλει σήμερα δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, επίπεδα που έχουν επικριθεί επανειλημμένα από στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ινδία έχει προτείνει τη μείωση των δασμών στο 40% για περίπου 200.000 αυτοκίνητα ετησίως με κινητήρες εσωτερικής καύσης, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η πιο επιθετική έως σήμερα για το άνοιγμα του κλάδου. Το συγκεκριμένο όριο ποσοστώσεων, πάντως, ενδέχεται να αναθεωρηθεί πριν από την τελική συμφωνία.

Τα ηλεκτρικά οχήματα θα εξαιρεθούν από τις μειώσεις δασμών για τα πρώτα πέντε χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις εγχώριων ομίλων όπως οι Mahindra & Mahindra και Tata Motors στον αναδυόμενο τομέα. Μετά την πενταετία, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία μείωσης δασμών.

Αγορά με κυρίαρχους τους Ιάπωνες και τους εγχώριους ομίλους

Η μείωση των φόρων εισαγωγής αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντική ώθηση για ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Volkswagen, Renault και Stellantis, αλλά και για τους κατασκευαστές πολυτελών οχημάτων Mercedes-Benz και BMW, οι οποίοι ήδη διαθέτουν παραγωγική παρουσία στην Ινδία, αλλά δυσκολεύονται να επεκτείνουν το μερίδιό τους λόγω των υψηλών δασμών.

Χαμηλότεροι φόροι θα επιτρέψουν στις εταιρείες να διαθέτουν εισαγόμενα μοντέλα σε πιο ανταγωνιστικές τιμές και να δοκιμάσουν την αγορά με ευρύτερη γκάμα προϊόντων, πριν προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις για τοπική παραγωγή, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέχουν μερίδιο μικρότερο του 4% στην ινδική αγορά των 4,4 εκατ. οχημάτων ετησίως, η οποία κυριαρχείται από τη Suzuki Motor της Ιαπωνίας και τους εγχώριους ομίλους Mahindra και Tata, που μαζί ελέγχουν περίπου τα δύο τρίτα των πωλήσεων.

Με την ινδική αγορά να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6 εκατ. οχήματα ετησίως έως το 2030, ορισμένες εταιρείες ήδη προετοιμάζουν νέους επενδυτικούς κύκλους. Η Renault επιχειρεί επανεκκίνηση στην Ινδία με νέα στρατηγική, αναζητώντας ανάπτυξη εκτός Ευρώπης, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κερδίζουν έδαφος, ενώ ο όμιλος Volkswagen οριστικοποιεί το επόμενο στάδιο επενδύσεων μέσω της Skoda.

