Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σπάει κάθε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει – Ξεπέρασε ακόμη και τον Χάρι Πότερ σε προπαραγγελίες

Πριν καν βγει στα βιβλιοπωλεία, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται σε εκδοτικό φαινόμενο: οι προπαραγγελίες έχουν εξαντληθεί, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg έχει ήδη κάνει δύο ανατυπώσεις και το ενδιαφέρον ξεπερνά τις αρχικές εκτιμήσεις κατά 150%.

21 Νοέ. 2025 13:01
Η πολυαναμενόμενη «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου, έχει ήδη καταφέρει κάτι που σπάνια συμβαίνει στην ελληνική αγορά: να εξαντλήσει τις προπαραγγελίες εβδομάδες πριν τη διάθεση. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, το ενδιαφέρον αγγίζει επίπεδα διεθνών μπεστ σέλερ και θυμίζει παλαιότερα φαινόμενα όπως η κυκλοφορία βιβλίων του Χάρι Πότερ.

Όπως δήλωσε στο Mega ο Κώστας Δαρδανός από τις εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο έχει ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες του οίκου. «Έναν μήνα πριν βγει στα ράφια, είχε ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του Χάρι Πότερ» σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον των αναγνωστών είναι πρωτοφανές.

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής του εκδοτικού οίκου, εξήγησε ότι η συνεργασία ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, όταν ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του βιβλίου σε συνέδριο. Με κοινές γνωριμίες ως αφετηρία, η πρόταση προχώρησε και το καλοκαίρι επικυρώθηκε η επιλογή των Gutenberg για την έκδοση. «Ο τίτλος ήταν του Αλέξη Τσίπρα, το εξώφυλλο δικό μας. Όπως πάντα, υπάρχει μια σύμπραξη» ανέφερε.

Ο κ. Δαρδανός αποκάλυψε και ότι το audiobook του βιβλίου αποτέλεσε προσωπική επιθυμία του πρώην πρωθυπουργού, όπως και η επιλογή του Αιμίλιου Χειλάκη για την αφήγηση.

Όπως είπε, το βιβλίο καταγράφει «την εποχή-θρίλερ, τη δυσκολότερη περίοδο της μεταπολίτευσης», προσθέτοντας ότι είναι σωστή η επιλογή να δημοσιευτεί τώρα, ώστε να υπάρχει ιστορική απόσταση και μια πιο καθαρή ανάγνωση των γεγονότων. «Ακόμη και σήμερα πολλοί δεν θέλουν να θυμούνται εκείνη την εποχή. Αλλά είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτό το υλικό για τον ιστορικό του μέλλοντος» συμπλήρωσε.


