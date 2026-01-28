Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έκοψε την πίτα της: Μήνυμα για πρόληψη, ποιότητα ζωής και κριτική στις κυβερνητικές επιλογές

Σε κλίμα συμμετοχής και πολιτικού προβληματισμού πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», με αναφορές στη σημασία της πρόληψης, στις προκλήσεις των εξαρτήσεων και στις κυβερνητικές πολιτικές στον τομέα.

28 Ιαν. 2026 12:16
Pelop News

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής» πραγματοποίησε στην Πάτρα την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, παρουσία μελών, φίλων, συνεργατών, γονέων και παιδιών των δράσεων του φορέα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Γεράσιμος Φεσσιάν, η εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων Αθηνά Καλλιμάνη, η επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΠ «Καλλίπολις» Γιάννα Ζορμπά, ο εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ Θωμάς Κουτρούμπας, ο εκπρόσωπος του Αντικαπνιστικού Συλλόγου Τσαχρέλιας και ο υπεύθυνος της ΚΟΙΝΟ-ΤΟΠΙΑΣ Ανδρέας Σπηλιώτης.

Ο πρόεδρος της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», Ανδρέας Σαμοθρακίτης, καλωσόρισε τους παριστάμενους, τονίζοντας ότι ο φορέας θα συνεχίσει τη δράση του «σε πείσμα των καιρών και των δυσκολιών», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ποιότητας ζωής, καθώς η οργάνωση πλησιάζει τα 38 χρόνια παρουσίας της στην Αχαΐα.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος Βασίλης Πασσάς αναφέρθηκε σε έρευνες που συνδέουν την εξάπλωση των εξαρτήσεων –όπως τα ναρκωτικά, η υπερβολική χρήση διαδικτύου και η υπερκατανάλωση– με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης που υλοποιούνται διαχρονικά στην τοπική κοινότητα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις κυβερνητικές αλλαγές στον τομέα της πρόληψης και στις παρεμβάσεις στον ΕΟΠΑΕ, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση των Κέντρων Πρόληψης, ενώ αναφέρθηκε και στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος CHAMPS στην Πάτρα, τονίζοντας ότι αγνοείται η πολυετής επιστημονική εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στην Αχαΐα.

Ακολούθησε προβολή βίντεο με τις δράσεις της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για το 2025, ενώ η γενική γραμματέας Γιωργία Λαμπροπούλου παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους του φορέα για το 2026. Κατά την κοπή της πίτας, οι συντονιστές των ομάδων απηύθυναν ευχές και μηνύματα για τη νέα χρονιά, ενώ η οργάνωση απηύθυνε κάλεσμα επαναπροσδιορισμού σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με έμφαση στην πρόληψη και στην ποιότητα ζωής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή ευχών, ενώ τα φλουριά της πίτας αντιστοιχούσαν σε βιβλία και ημερολόγια της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», που προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες.

