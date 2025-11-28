Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για 17 εκατομμύρια ευρώ!

Οι τυχεροί αριθμοί

28 Νοέ. 2025 21:26
Pelop News

Έγινε σήμερα, Παρασκευή (28/11/2025), η κλήρωση του Eurojackpot, που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 12, 16, 35, 46, 50 και 3 και 5.

21:46 Ρόδος: Έξι χρόνια φυλακή σε δύο Έλληνες για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας
21:35 Η Εθνική με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μπαζίνα και Καραγιαννίδη
21:26 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για 17 εκατομμύρια ευρώ!
21:15 «Ο Μέγας Αλέξανδρος»: Διακρίσεις στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως, ΦΩΤΟ
21:05 Η λειψυδρία οδήγησε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρο και Πάτμο
20:55 Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια
20:45 Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!
20:35 Φρικιαστικό έγκλημα, έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση!
20:25 Η ευθύνη του συνοδηγού και η ηθική βάση
20:25 Τραπεζικό σύστημα: Τι ισχύει με τα προβλήματα σε δίκτυα και e-banking
20:14 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η κλήρωση μέχρι τον τελικό
20:04 «Θυμηθείτε το όνομά του», η UEFA για τον Καρέτσα και πάλι!
20:00 Ο πρωτογενής τομέας δεν συνδέεται με τον τουρισμό 
19:51 Πιερρακάκης και Βαν Πέτεγκεμ θα ψάξουν τουλάχιστον 11 ψήφους που θα κρίνουν την προεδρία του Eurogroup
19:42 Ο καιρός αύριο (29/11/2025): Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται, νέα πτώση της θερμοκρασίας
19:31 Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και πώς αφέθηκαν ελεύθεροι;
19:21 «Περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια
19:11 Πιερρακάκης: Με τη…βούλα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup
19:00 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι αλλάζει και πώς σχολιάζεται
18:51 Πολωνία: Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι ως ύποπτοι για κατασκοπεία
