Η κοινωνική ζωή «ασπίδα» για τον εγκέφαλο: Πώς οι συναναστροφές μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας

Οι συναθροίσεις, οι συναντήσεις με οικεία πρόσωπα και ακόμη και οι επισκέψεις στην εκκλησία μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την εγκεφαλική υγεία στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Rush University του Σικάγο, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia.

Όπως εξηγεί ο Bryan James, αναπληρωτής καθηγητής Εσωτερικής Ιατρικής στο Rush University, τα ευρήματα έρχονται να ενισχύσουν προηγούμενες έρευνες που συνδέουν την κοινωνική δραστηριότητα με βραδύτερη γνωστική έκπτωση. «Οι λιγότερο κοινωνικά ενεργοί ηλικιωμένοι εμφάνισαν άνοια κατά μέσο όρο πέντε χρόνια νωρίτερα σε σχέση με όσους διατηρούσαν έντονη κοινωνική ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πώς η κοινωνικοποίηση «θωρακίζει» τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κοινωνική συνδιαλλαγή ενεργοποιεί νευρωνικά κυκλώματα που σχετίζονται με τη σκέψη και τη μνήμη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις παθολογικές αλλαγές που συσσωρεύονται με την ηλικία. Με απλά λόγια, η επαφή με άλλους ανθρώπους «γυμνάζει» τον εγκέφαλο και τον βοηθά να αντιστέκεται στη φθορά.

Τα δεδομένα της μελέτης δείχνουν ότι τα άτομα με συχνή κοινωνική δραστηριότητα έχουν:

38% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

21% μικρότερο κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης

Μάλιστα, μια καθυστέρηση πέντε ετών στην εμφάνιση της άνοιας εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει έως και τρία επιπλέον χρόνια ζωής, αλλά και σημαντικό οικονομικό όφελος για τα συστήματα υγείας.

Ποιοι συμμετείχαν στη μελέτη

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.923 ηλικιωμένοι χωρίς άνοια, με μέση ηλικία περίπου τα 80 έτη, οι οποίοι συμμετέχουν στο Rush Memory and Aging Project, μια μακροχρόνια μελέτη για τις παθήσεις της γήρανσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης:

545 άτομα ανέπτυξαν άνοια

695 παρουσίασαν ήπια γνωστική διαταραχή

Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε ετήσιες ιατρικές και νευροψυχολογικές αξιολογήσεις, που περιλάμβαναν 21 διαφορετικές δοκιμασίες μνήμης, αντιληπτικής ταχύτητας και οπτικοχωρικής ικανότητας.

Τι θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα

Η κοινωνική δραστηριότητα καταγράφηκε μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο οι συμμετέχοντες ανέφεραν πόσο συχνά μέσα στο προηγούμενο έτος:

επισκέπτονταν φίλους ή συγγενείς

πήγαιναν σε εστιατόρια ή αθλητικές εκδηλώσεις

έπαιζαν μπίνγκο

ταξίδευαν

εργάζονταν εθελοντικά

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα

Παρότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί αν οργανωμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική ζωή των ηλικιωμένων μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να προλάβουν τη γνωστική παρακμή.

«Η κοινωνική αλληλεπίδραση προκαλεί τους ηλικιωμένους να συμμετέχουν σε σύνθετες διαπροσωπικές ανταλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να διατηρούν ενεργά τα νευρωνικά δίκτυα», τονίζει ο Bryan James, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η κοινωνικότητα να αποτελέσει στο μέλλον ένα ισχυρό “όπλο” κατά της άνοιας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



