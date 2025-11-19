Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»

Το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks και οι Εκδόσεις Καστανιώτη διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λίλας Κονομάρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο συγγραφέας Βασίλης Λαδάς, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και υπογραφές αντιτύπων.

Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
19 Νοέ. 2025 11:27
Pelop News

Στην Πάτρα παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το νέο βιβλίο της Λίλας Κονομάρα, «Μια τρίχα που γίνεται άλογο», σε μια εκδήλωση που οργανώνουν το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks και οι Εκδόσεις Καστανιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ., με ομιλητή τον συγγραφέα Βασίλη Λαδά και συντονίστρια τη δημοσιογράφο και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη.

Το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καστανιώτη, προσκαλεί το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λίλας Κονομάρα με τίτλο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας Βασίλης Λαδάς, ο οποίος θα παρουσιάσει τη θεματική και την αφήγηση του έργου. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, ενώ η Λίλα Κονομάρα θα υπογράψει αντίτυπα. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Λίλα Κονομάρα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε σύγχρονη λογοτεχνία στο Παρίσι. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε το 2002 με το βιβλίο Μακάο, για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Διαβάζω.

Στη συνέχεια εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων Οι ανησυχίες του γεωμέτρη (2014), καθώς και τα μυθιστορήματα Τέσσερις εποχές – Λεπτομέρεια (2004), Στις 11 και 11 ακριβώς! (2005), Η αναπαράσταση (2009), Το δείπνο (2012), Ο χάρτης του κόσμου στο μυαλό σου (2018) και Ο μπόγος (2022). Το Μια τρίχα που γίνεται άλογο αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο της.

Παράλληλα, μεταφράζει γαλλική λογοτεχνία και συνεργάζεται με εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ