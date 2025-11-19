Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»

Στην Πάτρα παρουσιάζεται την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το νέο βιβλίο της Λίλας Κονομάρα, «Μια τρίχα που γίνεται άλογο», σε μια εκδήλωση που οργανώνουν το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks και οι Εκδόσεις Καστανιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ., με ομιλητή τον συγγραφέα Βασίλη Λαδά και συντονίστρια τη δημοσιογράφο και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας Βασίλης Λαδάς, ο οποίος θα παρουσιάσει τη θεματική και την αφήγηση του έργου. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, ενώ η Λίλα Κονομάρα θα υπογράψει αντίτυπα. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Λίλα Κονομάρα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε σύγχρονη λογοτεχνία στο Παρίσι. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε το 2002 με το βιβλίο Μακάο, για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Διαβάζω.

Στη συνέχεια εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων Οι ανησυχίες του γεωμέτρη (2014), καθώς και τα μυθιστορήματα Τέσσερις εποχές – Λεπτομέρεια (2004), Στις 11 και 11 ακριβώς! (2005), Η αναπαράσταση (2009), Το δείπνο (2012), Ο χάρτης του κόσμου στο μυαλό σου (2018) και Ο μπόγος (2022). Το Μια τρίχα που γίνεται άλογο αποτελεί το πιο πρόσφατο έργο της.

Παράλληλα, μεταφράζει γαλλική λογοτεχνία και συνεργάζεται με εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά.

