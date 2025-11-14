Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 18 εκατομμύρια ευρώ!

Έγινε σήμερα η (14/11/2025) κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 18.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 3, 5, 20, 30, 37 και αριθμοί Eurojackpot 6 και 12.

