Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 18 εκατομμύρια ευρώ!
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα η (14/11/2025) κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 18.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 3, 5, 20, 30, 37 και αριθμοί Eurojackpot 6 και 12.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News