Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 18 εκατομμύρια ευρώ!

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 18 εκατομμύρια ευρώ!
14 Νοέ. 2025 21:39
Pelop News

Έγινε σήμερα η (14/11/2025) κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 18.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 3, 5, 20, 30, 37 και αριθμοί Eurojackpot 6 και 12.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Μέση: Ο πόνος και ο απλός τρόπος που μπορείτε να τον καταπολεμήσετε
22:55 Γιάννης Αλαφούζος: Απαντήσεις για όλους και για όλα!
22:45 Σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έκλεισαν σχολεία, βρέθηκαν ίχνη αμίαντου σε άμμο για παιδιά
22:36 Το συγκλονιστικό μήνυμα στον Έβανς: «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»! ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Καθαρές οι εξετάσεις του Εμπαπέ, κανονικά με Ολυμπιακό και Έλτσε
22:29 ΗΠΑ: Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, καταιγίδες στο Λος Άντζελες!
22:18 Ναύπακτος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος!
22:08 Δαμασκός: Δέχτηκε πυραύλους, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
21:58 ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ
21:47 «Μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», πανικός στη Ρόδο μετά τη μαφιόζικη επίθεση
21:39 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 18 εκατομμύρια ευρώ!
21:30 Ευάγγελος Βενιζέλος στο pelop.gr: «Ολοι οφείλουν να φέρονται στο ΠΑΣΟΚ με τρυφερότητα και σεβασμό»
21:21 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους 17 με 21 Νοεμβρίου
21:11 Το βδομαδιάτικο του Κένεθ Φαρίντ είναι πανάκριβο! Δείτε τι θα εισπράξει για δύο μήνες
21:03 Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός αύριο (15/11/2025), ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα
20:52 Λονδίνο: Ισόβια σε 33χρονο κατά συρροή βιαστή που νάρκωνε τα θύματά του με το αυτοσχέδιο κοκτέιλ «Άνοιξη της ζωής»
20:37 Η Ελληνίδα που με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα στον τρόπο που χτίζουμε
20:19 Βορίζια: «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί»
20:11 Γαλλία: Εξετάζουν εμπλοκή Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία 23χρονης πριν από 35 χρόνια
20:00 Η Πάτρα στον νέο ξενοδοχειακό χάρτη – Ενδιαφέρον και από το Radisson Hotel Group
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ