Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα, Παρασκευή (16/1/2026), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 8, 16, 37, 39, 48 και 5 – 11.
Στη σημερινή κλήρωση δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Στην Ελλάδα, ένας τυχερός κέρδισε 122.656,20 ευρώ με πέντε νούμερα και ένας 5.690,20 ευρώ με 4+2.
