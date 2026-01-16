Έγινε σήμερα, Παρασκευή (16/1/2026), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 8, 16, 37, 39, 48 και 5 – 11.

Στη σημερινή κλήρωση δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Στην Ελλάδα, ένας τυχερός κέρδισε 122.656,20 ευρώ με πέντε νούμερα και ένας 5.690,20 ευρώ με 4+2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



