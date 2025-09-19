Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 120 εκατ. ευρώ!

Έγινε σήμερα, Παρασκευή (19/9/2025), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 161 είναι οι εξής: 9, 37, 40, 41, 46, και 1, 12.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



