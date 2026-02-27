Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ

Έγινε σήμερα, Παρασκευή (27/02/2026), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot, με αριθμό 207, είναι οι εξής: 7, 17, 19. 28, 47 και 2, 7.

