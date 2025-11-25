Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 10 εκατ. ευρώ!

Έγινε σήμερα (25/11/2025) κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 1, 23, 30, 35, 46 και 4 – 8.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

