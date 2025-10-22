Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ

Οι τυχεροί αριθμοί

22 Οκτ. 2025 22:17
Pelop News

Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ αριθμός 2668, σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 23, 24, 30, 35, 42, 45.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
