Η Μελάνια έγινε 55 ετών και ο Λευκός Οίκος δημοσιεύσε φωτογραφίες της

Η πρώτη Κυριά των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ έγινε 55 ετών και Λευκός Οίκος γιόρτασε τα γενέθλια της με μια σειρά φωτογραφιών που προβάλλουν μερικές από τις καλύτερες στιγμές της θητείας της στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια, η οποία είναι καθολική, και ο πρόεδρος Τραμπ πέρασαν μεγάλο μέρος των γενεθλίων της στη Ρώμη το Σάββατο για να παραστούν στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, προτού δώσουν ο ένας στον άλλον ένα αποχαιρετιστήριο φιλί και χωρίσουν στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ούτε η Μελάνια ούτε ο πρόεδρος αναφέρθηκαν στα γενέθλιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε 20 φωτογραφίες της πρώτης κυρίας.

Οι φωτογραφίες που ανέδειξε ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν εικόνες της στην εκδήλωση Easter Egg Roll στον Λευκό Οίκο, ένα ταξίδι στις πυραμίδες της Αιγύπτου, το χορό με τον πρόεδρο, την άφιξή της στην αεροπορική βάση Sigonella της Σικελίας, την προώθηση της πρωτοβουλίας Be Best και την πτήση με το Marine One.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της ως πρώτη κυρία, η Μελάνια ήταν πολύ προστατευτική της ιδιωτικής της ζωής και διατηρούσε ένα περιορισμένο δημόσιο πρόγραμμα.

Εκτός από το να παρευρίσκεται σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η ομιλία του προέδρου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα, η πρώτη κυρία έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο της για να τραβήξει την προσοχή σε θέματα που θεωρεί σημαντικά.

