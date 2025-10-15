Η μουσική του Μίκη επιστρέφει στην Πάτρα: Συναυλία-αφιέρωμα στο γήπεδο του Απόλλωνα

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους στον Μίκη Θεοδωράκη και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, διοργανώνει στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον κορυφαίο συνθέτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο κλειστό γήπεδο του «Απόλλωνα» στην Περιβόλα, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», του Δημήτρη Μπάση, της Ρίτας Αντωνοπούλου, του Παναγιώτη Πετράκη και του Άγγελου Θεοδωράκη. Πρόκειται για μια μουσική γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά που άφησε πίσω του ο συνθέτης, ο οποίος με το έργο, τις ιδέες και τους αγώνες του διέδωσε διεθνώς τον ελληνικό πολιτισμό.

Το κοινό θα απολαύσει για δύο ώρες τραγούδια-σταθμούς της δημιουργίας του: λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά και λυρικά, μελωδίες που τραγουδήθηκαν από τον απλό κόσμο και παραμένουν ζωντανές έως σήμερα. Ανάμεσά τους και η εμβληματική μελωδία του «Ζορμπά», που αγαπήθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αποτελείται από τους: Νίκο Τατασόπουλο (μπουζούκι), Άρη Κούκο (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφώντα Συμβουλίδη (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμά), Νίκο Γκιόλια (κιθάρα), Αρτέμη Σαμαρά (βιόλα), Λευτέρη Γρίβα (ακορντεόν), Θεόδωρο Κουέλη (μπάσο), Νίκο Σκομόπουλο (ντραμς) και Στέφανο Θεοδωράκη-Παπαγγελίδη (κρουστά).

Ηχολήπτες είναι οι Μιχάλης Αλεξάκης και Γιώργος Αλειφέρης, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει η Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

