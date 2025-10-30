Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»

Σε σκληρό ύφος απάντησε η Μυρσίνη Λοΐζου στην Καθημερινή και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, μετά τη δημοσίευση άρθρου με τίτλο «Θεέ μου, από ποιους γλιτώσαμε!», όπου της αποδίδονταν ψευδείς και προσβλητικές δηλώσεις σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και την Αριστερά.

Το επίμαχο άρθρο παρουσίαζε δήθεν κείμενο της Λοΐζου, το οποίο περιείχε υβριστικές φράσεις και αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα και είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως προϊόν διαδικτυακής παραποίησης πριν από αρκετά χρόνια. Ο συντάκτης, Ανδρέας Δρυμιώτης, συνέδεσε το ψευδές αυτό απόσπασμα με την υποψηφιότητα της Μυρσίνης Λοΐζου για την Ευρωβουλή, γράφοντας πως «ευτυχώς δεν εξελέγη για να μην γίνουμε ρεζίλι στην Ευρώπη».

Η Μυρσίνη Λοΐζου, απαντώντας μέσα από ανάρτησή της, έκανε λόγο για «κατάντια μιας εφημερίδας που άλλοτε σεβόταν την ενημέρωση», καλώντας την Καθημερινή να αποκαταστήσει άμεσα την αλήθεια: «Είμαι έκπληκτη από την κατάντια μιας εφημερίδας σαν την Καθημερινή που αναπαράγει αισχρά και χυδαία κείμενα, γραμμένα από διεστραμμένα άτομα και ψευδώς αποδομένα σε εμένα σε μια προηγούμενη άνανδρη επίθεση».

Η ίδια σημείωσε πως τέτοιες ενέργειες «συμβαίνουν όποτε θίγεται το σύστημα εξουσίας», ενώ τόνισε πως η Καθημερινή «ζηλεύει τη δόξα φυλλάδων που επιλέγουν θέματα από τη μέση και κάτω». «Αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, να αποβάλει αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους καθισμένοι σε μια οθόνη, ψαρεύοντας σαβούρες», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Μυρσίνη Λοΐζου απαίτησε από την εφημερίδα να δημοσιεύσει διάψευση στην ίδια θέση και με τον ίδιο τίτλο, υπογραμμίζοντας ότι «ένα τέτοιο κείμενο δεν έχει διατυπωθεί ποτέ» και πως «η αλήθεια πρέπει να αποκατασταθεί σύμφωνα με τον νόμο».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



