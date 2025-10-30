Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»

Με οργισμένη ανάρτηση απάντησε η Μυρσίνη Λοΐζου στην Καθημερινή και τον αρθρογράφο Ανδρέα Δρυμιώτη, μετά τη δημοσίευση κειμένου που της αποδίδει δηλώσεις τις οποίες, όπως τονίζει, ουδέποτε έκανε. Η κόρη του Μάνου Λοΐζου καταγγέλλει την εφημερίδα για «χυδαία και ψευδή αναπαραγωγή» παλαιών παραποιημένων αναρτήσεων, ζητώντας άμεση διάψευση και απομάκρυνση του συντάκτη.

Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα - Απαιτώ δημόσια διάψευση»
30 Οκτ. 2025 14:17
Pelop News

Σε σκληρό ύφος απάντησε η Μυρσίνη Λοΐζου στην Καθημερινή και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, μετά τη δημοσίευση άρθρου με τίτλο «Θεέ μου, από ποιους γλιτώσαμε!», όπου της αποδίδονταν ψευδείς και προσβλητικές δηλώσεις σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και την Αριστερά.

Το επίμαχο άρθρο παρουσίαζε δήθεν κείμενο της Λοΐζου, το οποίο περιείχε υβριστικές φράσεις και αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα και είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως προϊόν διαδικτυακής παραποίησης πριν από αρκετά χρόνια. Ο συντάκτης, Ανδρέας Δρυμιώτης, συνέδεσε το ψευδές αυτό απόσπασμα με την υποψηφιότητα της Μυρσίνης Λοΐζου για την Ευρωβουλή, γράφοντας πως «ευτυχώς δεν εξελέγη για να μην γίνουμε ρεζίλι στην Ευρώπη».

Η Μυρσίνη Λοΐζου, απαντώντας μέσα από ανάρτησή της, έκανε λόγο για «κατάντια μιας εφημερίδας που άλλοτε σεβόταν την ενημέρωση», καλώντας την Καθημερινή να αποκαταστήσει άμεσα την αλήθεια: «Είμαι έκπληκτη από την κατάντια μιας εφημερίδας σαν την Καθημερινή που αναπαράγει αισχρά και χυδαία κείμενα, γραμμένα από διεστραμμένα άτομα και ψευδώς αποδομένα σε εμένα σε μια προηγούμενη άνανδρη επίθεση».

Η ίδια σημείωσε πως τέτοιες ενέργειες «συμβαίνουν όποτε θίγεται το σύστημα εξουσίας», ενώ τόνισε πως η Καθημερινή «ζηλεύει τη δόξα φυλλάδων που επιλέγουν θέματα από τη μέση και κάτω». «Αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, να αποβάλει αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους καθισμένοι σε μια οθόνη, ψαρεύοντας σαβούρες», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Μυρσίνη Λοΐζου απαίτησε από την εφημερίδα να δημοσιεύσει διάψευση στην ίδια θέση και με τον ίδιο τίτλο, υπογραμμίζοντας ότι «ένα τέτοιο κείμενο δεν έχει διατυπωθεί ποτέ» και πως «η αλήθεια πρέπει να αποκατασταθεί σύμφωνα με τον νόμο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Εντοπισμός παράνομης μεταφοράς ζώντων ζωών στη Ναύπακτο – Τι δήλωσε ο Ανδρέας Φίλιας
15:13 Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι
15:08 Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
15:00 Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα
14:57 Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»
14:50 Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας
14:41 Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου
14:39 Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
14:33 Ευλογιά προβάτων – Ναύπακτος: Οδηγός φορτηγού μετέφερε 200 ζώα παρά την απαγόρευση
14:29 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι
14:21 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς
14:20 Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
14:17 Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»
14:10 Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»
14:05 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ
14:00 Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
14:00 Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος
13:53 Μαρινάκης για την κόντρα Κικίλια – Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχει αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση»
13:53 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ιωάννινα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ