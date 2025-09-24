Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει:

« Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει πολιτική εκδήλωση για να τιμήσει την μνήμη του πρώην Δημάρχου Κάτω Αχαΐας και Δύμης καθώς και προβεβλημένου στελέχους της, Διονύση Γκοτσούλια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβριου 2025 στις 7:30 το απόγευμα στο κέντρο ΤΑ ΠΕΥΚΑ στην Κάτω Αχαΐα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν άνθρωποι που τον γνώριζαν και έζησαν μαζί του την σημαντική του διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση και την παράταξη.

Ο Διονύσης Γκοτσούλιας υπήρξε την μεταπολίτευση από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης στην Κάτω Αχαΐα υπηρετώντας την από διάφορες θέσεις ευθύνης τόσο ως Πρόεδρος και μετέπειτα ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και Υπεύθυνος του Τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διετέλεσε για τέσσερις τετραετίες διαδοχικά Δήμαρχος Κάτω Αχαΐας και Δύμης και για εννιά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος. Ταύτισε τη ζωή του στην υπηρεσία του πολίτη και η προσφορά του ήταν πολυσήμαντη.

Ήταν μέλος του ΔΣ της ΤΕΔΚ Νομού Αχαΐας, της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς και της Κεντρικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας .

Μεγάλη του αγάπη ήταν και η Αχαϊκή της οποίας ήταν στυλοβάτης επι έντεκα χρόνια.

Ήταν άνθρωπος της προσφοράς και έγνοια του ήταν πάντα ο συνάνθρωπος. Σεμνός με ιδιαίτερο ήθος, αφοσιωμένος, στυλοβάτης στις νίκες και στις ήττες του κόμματος, ανιδιοτελής και εργατικός αποτελεί μέρος της Ιστορίας και της ψυχής του κόμματος στην Δυτική Αχαΐα. Το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο. Όπως και η σκέψη του. Κοιτούσε πάντα το μέλλον της περιοχής με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη και την προκοπή των συμπολιτών του.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης θα απονείμει αναμνηστική πλακέτα στην σύζυγο του αείμνηστου Δημάρχου Σπυριδούλα Γκοτσούλια ».

• Η μεθεπόμενη εκδήλωση της Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας για την Δυτική Αχαΐα θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Δεκέμβριο και θα είναι αφιερωμένη στην προσφορά και το έργο του πρώην Δημάρχου Μόβρης Θανάση Ορδίτη, ο οποίος υπηρέτησε επι τρείς θητείες Πρόεδρος της κοινότητας Λιμνοχωρίου και για μια θητεία Δήμαρχος Μόβρης με έντονο το αποτύπωμα της προσφοράς του ενώ για 52 χρόνια αποτελεί την ψυχή και την δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αχαΐα.

