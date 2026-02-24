Η Νέα Υόρκη «ξυπνά» μετά το mega-blizzard

Η Νέα Υόρκη και η ευρύτερη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ προσπαθούν να επανέλθουν στην κανονικότητα μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα (blizzard) που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας ρεκόρ χιονόπτωσης, μαζικές διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Συνθήκες «whiteout» στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες

Στη Νέα Υόρκη, το μετρό λειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση τη γραμμή του Staten Island που παραμένει ανενεργή, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις κυρίως σε υπαίθριες διαδρομές. Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια με περιορισμούς και τα μεγάλα λεωφορεία παραμένουν εκτός κυκλοφορίας. Η προαστιακή γραμμή Long Island Rail Road επαναλειτουργεί περιορισμένα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα δρομολόγια προς βόρεια και ανατολικά προάστια ξεκινούν σταδιακά. Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι σιδηροδρομικές και λεωφορειακές συγκοινωνίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανενεργές, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές ελαφρού σιδηροδρόμου.

Ο δήμος Νέας Υόρκης έχει ενεργοποιήσει έκτακτο πρόγραμμα εκχιονιστών, με σχεδόν 1.500 άτομα να έχουν προσληφθεί για τον καθαρισμό δρόμων, παρά τη σύγχυση από τις απαιτούμενες διαδικασίες. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό πεζοδρομίων, δείχνοντας έντονο κύμα αλληλεγγύης.

Η χιονόπτωση έσπασε ρεκόρ σε πολλές περιοχές: Στο Central Park καταγράφηκαν περίπου 19-20 ίντσες (περίπου 48-51 cm), κατατάσσοντας την καταιγίδα στην 9η θέση των μεγαλύτερων χιονοπτώσεων στην ιστορία της πόλης. Στο Warwick του Ρόουντ Άιλαντ ξεπέρασε τα 92 cm (πάνω από 3 πόδια σε ορισμένα σημεία), ενώ υψηλά ύψη σημειώθηκαν σε Long Island (έως 31 ίντσες), Μασαχουσέτη (έως 33.7 ίντσες) και άλλες περιοχές. Πάνω από 19 τοποθεσίες σε πέντε πολιτείες ξεπέρασαν τα 61 cm.

Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη βορειοανατολική περιοχή, με μεγαλύτερα προβλήματα στη Μασαχουσέτη (έως 300.000) και Νιου Τζέρσεϊ. Στο Ντέλαγουερ ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης με περιορισμούς κυκλοφορίας, ενώ συνεργεία από Βιρτζίνια ενισχύουν τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν (πάνω από 3.400 την Κυριακή, 5.600 τη Δευτέρα και πάνω από 1.700 προγραμματισμένες για Τρίτη), κυρίως σε αεροδρόμια Νέας Υόρκης, Βοστώνης και Φιλαδέλφειας. Οι αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν ευέλικτες πολιτικές αλλαγών χωρίς χρέωση.

Η απόφαση του δημάρχου να ανοίξουν τα σχολεία της Νέας Υόρκης την Τρίτη προκάλεσε αντιδράσεις, ιδίως στο Staten Island, όπου τοπικές αρχές και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ανησυχίες για ασφάλεια. Οι περισσότεροι προαστιακοί δήμοι κράτησαν τα σχολεία κλειστά.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν την καταιγίδα ως την ισχυρότερη της τελευταίας δεκαετίας, με υγρό βαρύ χιόνι, ισχυρούς ανέμους (έως 133 km/h) και σπάνιες καταιγίδες/αστραπές. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν, διευκολύνοντας το λιώσιμο, αλλά ο κίνδυνος πλημμυρών και περαιτέρω ζημιών παραμένει.

