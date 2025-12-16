Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση της Φούκα Νισιγιάμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των «δελφινιών» στο υπόλοιπο του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο. Η διεθνής Γιαπωνέζα περιφερειακός είναι γεννημένη το 2000 και διακρίνεται για τα επιθετικά της χαρίσματα. Αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας και αγωνιζόταν στη NSSU Water Polo Club. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας!».

