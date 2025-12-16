Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ανακοίνωσε την απόκτηση της διεθνούς Γιαπωνέζας Φούκα Νισιγιάμα, η οποία αποτελεί κίνδυνο-θάνατο στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά.

Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα Η Φούκα Νισιγιάμα θα ενισχύσει τη ΝΕΠ
16 Δεκ. 2025 11:07
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση της Φούκα Νισιγιάμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των «δελφινιών» στο υπόλοιπο του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο. Η διεθνής Γιαπωνέζα περιφερειακός είναι γεννημένη το 2000 και διακρίνεται για τα επιθετικά της χαρίσματα. Αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας και αγωνιζόταν στη NSSU Water Polo Club. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας!».

Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
10:20 Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ