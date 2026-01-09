Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει

Το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιμασίας του.

Η χαρισματική πρόεδρος του του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» Κατερίνα Παναγοπούλου και η συντονίστρια του τοπικού

Παραρτήματος Μαρία Μανουσάκη-Μαλλιώρη πλαισιωμένες απ’ όλα τα μέλη του Σωματείου δίνουν ραντεβού με όλους όσοι θέλουν να απολαύσουν μία ξεχωριστή βραδιά με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ώρα 21.00, στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων PRIVILEGE EVENT HOUSE. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο Γρηγόρης Πετράκος και η Μυρτώ Καμβυσίδη.

Ο συγκεκριμένος θεσμός δεν φέρνει στο επίκεντρο μόνο τα όσα παράγει η Αχαϊκή γη και τον υγιή επιχειρηματικό κόσμο αλλά φωτίζει πρόσωπα, ομάδες και προσπάθειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του τόπου και την στήριξη του ανθρώπου. Κάθε χρόνο ο οικονομικός καρπός του θεσμού αυτού με απόλυτη διαφάνεια και δημόσιο απολογισμό διατίθεται για την κάλυψη αναγκών της κοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα της περσυνής διοργάνωσης διατέθηκαν στην εσωτερική ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Πατρών.

Σε αυτή την προσπάθεια συμπράττουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ο Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Αχαΐας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και ο «Προμηθέας».

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν γευστικά πιάτα στα οποία πρωταγωνιστούν προϊόντα της Αχαϊκής γης τα οποία θα συνοδεύουν ο ξεχωριστός οίνος της περιοχής μας.

Και μην ξεχνάτε τις ιδιαίτερες εκπλήξεις που ετοιμάζει για τη βραδιά αυτή η ομάδα της «Καλλιπάτειρας».

Το μόνο που απομένει είναι να σπεύσετε να εξασφαλίσετε θέση. Προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας, κόστος 50 ευρώ από την κ. Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη, τηλ. 6937 050796.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



