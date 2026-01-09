Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει

Οι «Καλλιπάτειρες» ετοιμάζουν και προσκαλούν στην ξεχωριστή βραδιά

Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει
09 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιμασίας του.

Η χαρισματική πρόεδρος του του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» Κατερίνα Παναγοπούλου και η συντονίστρια του τοπικού
Παραρτήματος Μαρία Μανουσάκη-Μαλλιώρη πλαισιωμένες απ’ όλα τα μέλη του Σωματείου δίνουν ραντεβού με όλους όσοι θέλουν να απολαύσουν μία ξεχωριστή βραδιά με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ώρα 21.00, στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων PRIVILEGE EVENT HOUSE. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο Γρηγόρης Πετράκος και η Μυρτώ Καμβυσίδη.

Ο συγκεκριμένος θεσμός δεν φέρνει στο επίκεντρο μόνο τα όσα παράγει η Αχαϊκή γη και τον υγιή επιχειρηματικό κόσμο αλλά φωτίζει πρόσωπα, ομάδες και προσπάθειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του τόπου και την στήριξη του ανθρώπου. Κάθε χρόνο ο οικονομικός καρπός του θεσμού αυτού με απόλυτη διαφάνεια και δημόσιο απολογισμό διατίθεται για την κάλυψη αναγκών της κοινωνίας.

Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει

Υπενθυμίζουμε ότι τα χρήματα της περσυνής διοργάνωσης διατέθηκαν στην εσωτερική ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Πατρών.

Σε αυτή την προσπάθεια συμπράττουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ο Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Αχαΐας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και ο «Προμηθέας».

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν γευστικά πιάτα στα οποία πρωταγωνιστούν προϊόντα της Αχαϊκής γης τα οποία θα συνοδεύουν ο ξεχωριστός οίνος της περιοχής μας.

Και μην ξεχνάτε τις ιδιαίτερες εκπλήξεις που ετοιμάζει για τη βραδιά αυτή η ομάδα της «Καλλιπάτειρας».

Το μόνο που απομένει είναι να σπεύσετε να εξασφαλίσετε θέση. Προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας, κόστος 50 ευρώ από την κ. Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη, τηλ. 6937 050796.

Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Ο Κώστας Μπουλμπασάκος στην «Π»: «Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά στάση ζωής» – Μια παράσταση για τα θύματα της Βότση
18:21 Ο Παναιγιάλειος πήρε τερματοφύλακα και αμυντικό
18:11 Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 16χρονη συμμαθήτριά τους
18:11 Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι κόντρες για το Καρναβάλι – Η αφίσα, οι χορηγίες και το πρόγραμμα
17:50 Επιστροφή στη δράση για τον Παναιγιάλειο, υποδέχεται τον Πέλοπα Κιάτου
17:41 Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
17:30 Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες
17:21 Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο
17:15 Ο λόγος της αναβολής του παιχνιδιού Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός
17:00 Πάτρα: Κρίσιμοι μήνες για το τρένο με τον Πελετίδη να ετοιμάζεται να πιέσει
16:44 Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
16:36 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη στο «Αβαντάζ» – Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια και ο πορτιέρης
16:32 Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε ακόμα μία προσθήκη
16:30 Πάτρα: Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – «Ούτε λουκέτο δεν θα μπορούν να αλλάξουν»
16:22 Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη
16:14 «Αδικαιολόγητη» η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λένε οι Γερμανοί σύμφωνα με δημοσκόπηση
16:06 Πάτρα: Ακριβαίνει το κλειστό πάρκινγκ – Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει μια θέση στάθμευσης
15:58 Ιράν: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις για λόγους ασφαλείας
15:50 Ολυμπιακός: Δεν παίζουν με τον Ατρόμητο Ποντένσε και Ροντινέι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ