Η Ουκρανία έπληξε μονάδα χημικών της Ρωσίας

Μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις με drones στη μονάδα ξέσπασε φωτιά.

Η Ουκρανία έπληξε μονάδα χημικών της Ρωσίας
24 Σεπ. 2025 12:42
Pelop News

Συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν για μια ακόμα φορά τη μονάδα πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην Kyiv Independent.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις με drones στη μονάδα ξέσπασε φωτιά.

Την επίθεση στη μονάδα της Gazprom Neftekhim Salavat επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές. «Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο και οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Radiy Khabirov, επικεφαλής της Δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, στο κανάλι του στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έκταση των ζημιών αξιολογείται, ενώ δεν αναφέρθηκε σε τυχόν θύματα.

Το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Astra δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν ένα μαύρο σύννεφο καπνού να υψώνεται στην περιοχή της μονάδας, σημειώνοντας παράλληλα πως ντόπιοι έκαναν λόγο για «δυνατούς θορύβους».


Η Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς.

Η μονάδα της Gazprom Neftekhim Salavat αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας και παράγει 150 διαφορετικά είδη προϊόντων, όπως βενζίνη και ντίζελ. Βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα (800 μίλια) από την πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η Kyiv Independent, οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν πλήξει την ίδια μονάδα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας και στις 18 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας μια «τεράστια έκρηξη» στο κέντρο της εγκατάστασης.
