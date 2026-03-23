Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!

Πλέον η Πατρινή ομάδα ετοιμάζεται για τα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική

23 Μαρ. 2026 18:30
Pelop News

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής πανηγυρίζει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος δυο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς νίκησε με 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-21) σετ, τον Ερυθρό Αστέρα στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα είναι πλέον στο +13 από τον 2ο της βαθμολογίας και οτιδήποτε και να συμβεί στις δυο «στροφές» που απομένουν για να πέσει η αυλαία στην κανονική περίοδο δεν χάνει την πρωτιά.

Η ομάδα του Αρη Αγγελόπουλου είναι αήττητη σε όλο το πρωτάθλημα και το γεγονός ότι χάσει μόνο 5 σετ δείχνει πολλά για την ανωτερότητα της σε όλο το πρωτάθλημα.

Συμφωνά με την προκήρυξη, από τν στιγμή που η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο είναι πάνω από 5 βαθμούς, δεν θα γίνουν αγώνες Play-Offs και θα κατακτήσει από τώρα το πρόβλημα και το «εισιτήριο» για τα μπαράζ ανόδου.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Αρβανιτοπούλου, Καραμούντζου, Τσακούμη, Ηλιόπουλου, Ματάλα, Κατσή, Σπυρόπουλου, Στεφοπούλου, Κατσιμίγα, Καγκελάρη, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου και λίμπερο η Κόλια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Ιράν: Ο Πρόεδρος διέψευσε τον Τραμπ και μίλησε για fake news
18:30 Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!
18:23 Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Κάρι Αν Φλέμινγκ
18:16 Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ
18:07 Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας
18:00 Αιγιάλεια: Οριακή η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής – «Ανοιχτό μέτωπο» με Φιλιππάτο και Χριστόπουλο, ήπιο με Σταυροπούλου
17:52 Πάτρα: Έρχεται η θεατρική παράταση «CHAKRAS»
17:45 Δυναμικό comeback για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έκλεισε σε θετικό έδαφος
17:36 Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», ποιες χώρες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή
17:30 Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
17:25 Ο ΝΟΠ θέλει το 2Χ2 για να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας
17:19 Χαμόγελα και καλό κλίμα στο γεύμα του Δήμου Καλαβρύτων
17:12 Μαυροντυμένη η γιαγιά της οικογένειας Πλακιά με τη φωτογραφία των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, στη δίκη για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Απόλλωνας χαμογέλασε χωρίς να παίξει
17:04 Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Πάτρα-Δυτική Αχαΐα: Τι άφησαν πίσω οι πυρκαγιές του καλοκαιριού; Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος βάζουν στο μικροσκόπιο τις επιπτώσεις
16:48 Νετανιάχου για Ιράν: «Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο»
16:40 Μπαρτζώκας για Βαλένθια: Αν σου φύγει από τον έλεγχο, δύσκολα κερδίζεις
16:32 Αρτηριακή πίεση: Γιατί ανεβαίνει το πρωί και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
16:24 Τροχαία Αττικής: Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
