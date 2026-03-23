Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής πανηγυρίζει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος δυο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς νίκησε με 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-21) σετ, τον Ερυθρό Αστέρα στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα είναι πλέον στο +13 από τον 2ο της βαθμολογίας και οτιδήποτε και να συμβεί στις δυο «στροφές» που απομένουν για να πέσει η αυλαία στην κανονική περίοδο δεν χάνει την πρωτιά.

Η ομάδα του Αρη Αγγελόπουλου είναι αήττητη σε όλο το πρωτάθλημα και το γεγονός ότι χάσει μόνο 5 σετ δείχνει πολλά για την ανωτερότητα της σε όλο το πρωτάθλημα.

Συμφωνά με την προκήρυξη, από τν στιγμή που η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο είναι πάνω από 5 βαθμούς, δεν θα γίνουν αγώνες Play-Offs και θα κατακτήσει από τώρα το πρόβλημα και το «εισιτήριο» για τα μπαράζ ανόδου.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Αρβανιτοπούλου, Καραμούντζου, Τσακούμη, Ηλιόπουλου, Ματάλα, Κατσή, Σπυρόπουλου, Στεφοπούλου, Κατσιμίγα, Καγκελάρη, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου και λίμπερο η Κόλια.

