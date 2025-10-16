Η Πάτρα αλλάζει φως: Νέοι LED λαμπτήρες σε πλατείες με αντοχή σε βανδαλισμούς

Η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στην Πάτρα, καθώς το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου εγκαθιστά νέας τεχνολογίας LED λαμπτήρες με μεγαλύτερη απόδοση, διάρκεια ζωής και ενισχυμένη προστασία από φθορές και βανδαλισμούς.

16 Οκτ. 2025 13:18
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από την πλατεία Ολύμπιων Θεών στα Ζαρουχλέικα, όπου αντικαταστάθηκαν τα παλιά φωτιστικά σώματα τύπου λαμπτήρα με σύγχρονες πλακέτες LED, οι οποίες προσφέρουν καλύτερη ποιότητα φωτισμού, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε 15 έως 20 πλατείες τόσο στο κέντρο της Πάτρας όσο και στις γειτονιές, με τους νέους ενισχυμένους λαμπτήρες LED να διαθέτουν αντοχή σε βανδαλισμούς, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης και τις ζημιές από κακόβουλες ενέργειες.

Όπως αναφέρεται: “Η Δημοτική Αρχή, συνεχίζει να εμπιστεύεται τους εργαζόμενους του Δήμου και τη δουλειά τους. Και οι εργαζόμενοι του Τμήματος από την πλευρά τους, με την δουλειά τους, αποδεικνύουν ότι σέβονται τα χρήματα του λαού της Πάτρας”.
