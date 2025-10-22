Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025

Για χρόνια η Πάτρα βρισκόταν στο περιθώριο λόγω της ελλιπούς έως και ανύπαρκτης σχέσης της με τον Τουρισμό, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Π», τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει. Η αχαϊκή πρωτεύουσα φαίνεται να μπαίνει σιγά – σιγά στον τουριστικό «χάρτη» της χώρας.

Συγκεκριμένα, τρία μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης καταγράφουν αύξηση επισκεψιμότητας το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ οι εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες για καλύτερη πορεία στη συνέχεια.

Η «Π» μίλησε με την διευθύνουσα σύμβουλο του «My way» Διονυσία Στεφανοπούλου, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «Adonis», Μανόλη Τσουραμάνη και τον προϊστάμενο υποδοχής του «Μoxy hotel», Παναγιώτη Παππά. Ολοι τους, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025 και εξηγούν μάλιστα για ποιους λόγους η Πάτρα μπαίνει δειλά – δειλά στην ατζέντα ξένων και ελλήνων επισκεπτών.

Η κ. Διονυσία Στεφανόπουλου, τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σταθερή αύξηση της επισκεψιμότητας. Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, η άνοδος φτάνει περίπου το 30%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε επενδύσει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα πολλοί πελάτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συνεργασίες με ταξιδιωτικά γραφεία, κάτι που φέρνει συνεχώς νέο κοινό. Παρατηρείται, επίσης άνοδος του θρησκευτικού τουρισμού, καθώς αρκετά γκρουπ επισκέπτονται την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Παράλληλα, η πόλη λειτουργεί ως βάση για εκδρομές στην Αρχαία Ολυμπία και τα Καλάβρυτα. Τους τελευταίους μήνες, δε, έχουμε φιλοξενήσει τουρίστες από τη Γερμανία και Βαλκάνια. Ένας ακόμη παράγοντας είναι ο αθλητικός τουρισμός, που γνωρίζει ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να φιλοξενούμε συχνά ομάδες από όλη την Ελλάδα.»

Αύξηση που αγγίζει το 8-9% καταγράφει και το «Adonis» Hotel με τον ιδιοκτήτη του συγκροτήματος Μανόλη Τσουράμανη υπογράμμισε: «Σε σχέση με το 2024 κινούμαστε καλύτερα. Η πληρότητα το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε πάνω από 8% και η ανοδική τάση συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες.

Η άνοδο αυτή οφείλεται κυρίως στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων στην πόλη, καθώς φιλοξενούμε πολλές ομάδες, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν επισκέπτες. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου αναμένεται να καταστήσει την Πάτρα πιο ελκυστικό προορισμό».

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος Υποδοχής του Moxy Hotel, Παναγιώτης Παππάς, ανέφερε: «Τα στοιχεία δείχνουν συνεχή βελτίωση. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση πληρότητα ξεπερνά το 72%, ενώ οι διανυκτερεύσεις έχουν αυξηθεί κατά 6%, με ανοδική τάση και στο δεύτερο εξάμηνο. Η πλειονότητα των επισκεπτών είναι Έλληνες, αλλά και οργανωμένα γκρουπ που χρησιμοποιούν την Πάτρα ως βάση για κοντινούς δημοφιλείς προορισμούς όπως Αρχαία Ολυμπία και Καλάβρυτα. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αύξηση στη διεξαγωγή συνεδρίων και στον συνεδριακό τουρισμό».

Αν λάβουμε υπόψη τον μέσο όρο, η αύξηση στα ξενοδοχεία της Πάτρας ξεπερνά το 10%, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η πόλη, έστω και με ήπια βήματα, μπαίνει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά: επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και δράσεις προβολής τόσο εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό, ώστε η Πάτρα να εδραιωθεί ως προορισμός και να λάβει το δικό της μερίδιο στο συνεχώς αυξανόμενο τζίρο του Τουρισμού.

