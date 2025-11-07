Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet

Η Πάτρα κάνει βήμα προς την τάξη και τη διαφάνεια στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet, οι πολίτες μπορούν πλέον να ελέγχουν και να καταγγέλλουν παραβάσεις, ενώ ο Δήμος προχωρά σε σαφή οριοθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και αισθητικούς κανόνες για τους πεζόδρομους και πλατείες. Ο νέος κανονισμός φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αταξία.

Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet Συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε διαγραμμίσεις στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου χθες το πρωί
07 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Η Πάτρα μπαίνει σε τάξη και οι πολίτες πλέον -για αρχή στο κέντρο της πόλης- μπορούν να ελέγχουν αν τηρούνται τα νόμιμα από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και να υποβάλλουν σχετικές καταγγελίες αν κρίνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Τις προηγούμενες ημέρες οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου προχώρησαν στις πρώτες καταχωρήσεις στην πλατφόρμα MyStreet, αν και η δημοτική αρχή διαφωνεί ιδεολογικά. Σε πρώτη φάση έχουν γίνει 196 καταχωρήσεις και αφορούν κυρίως το κέντρο της Πάτρας, τα Ψηλαλώνια, αλλά και την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι αναρτήσεις στην εφαρμογή για όλη την επικράτεια του Δήμου Πατρέων, με τη διαδικασία να είναι αρκετά επίπονη για τους ήδη επιβαρυμένους, λιγοστούς, εργαζόμενους στις υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα, χθες το πρωί στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στη διαγράμμιση των σημείων που επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι στην Τριών Ναυάρχων, την Ηφαίστου και αλλού. Ετσι, είναι ορατό με το «μάτι» έως ποιο σημείο επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζιών, πάσων και καθισμάτων.

Θυμίζουμε ότι με βάση τη νέα κανονιστική λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων που ψηφίστηκε προ ημερών από το δημοτικό συμβούλιο, επιτρέπεται να «απλωθούν» λίγο περισσότερο τα τραπεζοκαθίσματα. Συγκεκριμένα, για πεζόδρομο με πλάτος όπως η Ρήγα Φεραίου επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρόμου μπροστά στην πρόσοψη του κάθε μαγαζιού. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων τραπεζιών είναι η κάθε επιχείρηση να πληρώσει το ανάλογο τέλος στον Δήμο για το υπόλοιπο του 2025.

Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet

Πλέον όλοι οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω του MyStreet αν οι επιχειρήσεις τηρούν τα νόμιμα όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους

Επιπλέον, όπως έχει παρουσιάσει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο νέος κανονισμός του Δήμου Πατρέων για τη χρήση των δημόσιων χώρων φιλοδοξεί να βάλει οριστική τάξη στην άναρχη εικόνα της πόλης, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες για τραπεζοκαθίσματα, αισθητική, αφισοκόλληση και καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων. Καμία κατάληψη δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια, ενώ η παραχώρηση γίνεται με αυστηρή οριοθέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται μόνο στους παραχωρημένους χώρους, απαγορεύοντας τις μόνιμες κατασκευές.

Το πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις: πρόστιμα για αυθαίρετες πέργκολες και ανεμοφράκτες, διπλά τέλη για παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και επιπλέον ποινές για εξοπλισμό εκτός ορίων ή παράνομη πάκτωση. Σε περιπτώσεις υποτροπής, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή ανάκληση αδειών ή σφράγισμα καταστημάτων.

Για πρώτη φορά εισάγονται και κανόνες αισθητικής – ουδέτεροι χρωματισμοί σε ομπρέλες και τέντες, χωρίς διαφημίσεις, και καθαροί διάδρομοι για τους πεζούς. Ο κανονισμός, τέλος, καταργεί την ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, με συγκεκριμένα πρόστιμα και καθορισμένα σημεία ανάρτησης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
11:12 Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ