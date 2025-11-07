Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet

Η Πάτρα μπαίνει σε τάξη και οι πολίτες πλέον -για αρχή στο κέντρο της πόλης- μπορούν να ελέγχουν αν τηρούνται τα νόμιμα από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και να υποβάλλουν σχετικές καταγγελίες αν κρίνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Τις προηγούμενες ημέρες οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου προχώρησαν στις πρώτες καταχωρήσεις στην πλατφόρμα MyStreet, αν και η δημοτική αρχή διαφωνεί ιδεολογικά. Σε πρώτη φάση έχουν γίνει 196 καταχωρήσεις και αφορούν κυρίως το κέντρο της Πάτρας, τα Ψηλαλώνια, αλλά και την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι αναρτήσεις στην εφαρμογή για όλη την επικράτεια του Δήμου Πατρέων, με τη διαδικασία να είναι αρκετά επίπονη για τους ήδη επιβαρυμένους, λιγοστούς, εργαζόμενους στις υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα, χθες το πρωί στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στη διαγράμμιση των σημείων που επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι στην Τριών Ναυάρχων, την Ηφαίστου και αλλού. Ετσι, είναι ορατό με το «μάτι» έως ποιο σημείο επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζιών, πάσων και καθισμάτων.

Θυμίζουμε ότι με βάση τη νέα κανονιστική λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων που ψηφίστηκε προ ημερών από το δημοτικό συμβούλιο, επιτρέπεται να «απλωθούν» λίγο περισσότερο τα τραπεζοκαθίσματα. Συγκεκριμένα, για πεζόδρομο με πλάτος όπως η Ρήγα Φεραίου επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρόμου μπροστά στην πρόσοψη του κάθε μαγαζιού. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων τραπεζιών είναι η κάθε επιχείρηση να πληρώσει το ανάλογο τέλος στον Δήμο για το υπόλοιπο του 2025.

Επιπλέον, όπως έχει παρουσιάσει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο νέος κανονισμός του Δήμου Πατρέων για τη χρήση των δημόσιων χώρων φιλοδοξεί να βάλει οριστική τάξη στην άναρχη εικόνα της πόλης, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες για τραπεζοκαθίσματα, αισθητική, αφισοκόλληση και καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων. Καμία κατάληψη δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια, ενώ η παραχώρηση γίνεται με αυστηρή οριοθέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται μόνο στους παραχωρημένους χώρους, απαγορεύοντας τις μόνιμες κατασκευές.

Το πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις: πρόστιμα για αυθαίρετες πέργκολες και ανεμοφράκτες, διπλά τέλη για παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και επιπλέον ποινές για εξοπλισμό εκτός ορίων ή παράνομη πάκτωση. Σε περιπτώσεις υποτροπής, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή ανάκληση αδειών ή σφράγισμα καταστημάτων.

Για πρώτη φορά εισάγονται και κανόνες αισθητικής – ουδέτεροι χρωματισμοί σε ομπρέλες και τέντες, χωρίς διαφημίσεις, και καθαροί διάδρομοι για τους πεζούς. Ο κανονισμός, τέλος, καταργεί την ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, με συγκεκριμένα πρόστιμα και καθορισμένα σημεία ανάρτησης.

