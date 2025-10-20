Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ

Στο portal GreekFarms του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πατρινή φιλόλογος και ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και γαστρονομίας Σοφία Χριστοπούλου συναντά τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά και παρουσιάζει την ιστορία, τη γεύση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της τεντούρας — του εμβληματικού λικέρ που κουβαλά αιώνες παράδοσης της Πάτρας.

Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ
20 Οκτ. 2025 13:53
Pelop News

Μια συζήτηση γεμάτη αρώματα, μνήμες και παράδοση φιλοξενεί το GreekFarms, η ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάδειξη των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Στο πρόσφατο βίντεο, η Πατρινή φιλόλογος και ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και γαστρονομίας Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί με τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά για την τεντούρα, το χαρακτηριστικό λικέρ της Πάτρας με ιστορία που χάνεται στους αιώνες.

Η τεντούρα, όπως εξηγεί η Σοφία Χριστοπούλου, δεν είναι απόσταγμα αλλά εκχύλισμα — ένα λικέρ με πλούσια αρωματική ταυτότητα, γνωστό παλαιότερα και ως μοσχοβολύθρα, όπως το αποκαλούσαν οι Πατρινοί των περασμένων γενεών. Η ονομασία του παραμένει μυστήριο, ωστόσο, σύμφωνα με την παράδοση, πιθανότατα προέρχεται από τους Ενετούς του 15ου αιώνα, όταν έφεραν μαζί τους την τεχνική της εκχύλισης και των αρωματικών ποτών.

Στη διάρκεια της κουβέντας με τον Σωτήρη Κοντιζά, η Σοφία Χριστοπούλου περιγράφει την τεντούρα όχι απλώς ως ένα λικέρ, αλλά ως σύμβολο της πατρινής ταυτότητας – ένα προϊόν που συνδέεται με στιγμές γιορτής, φιλοξενίας και κουλτούρας. Αναφέρει ότι η φήμη της ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης χάρη στους φοιτητές της Πάτρας, που την έπαιρναν μαζί τους ως δώρο σε φίλους και συγγενείς, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοσή της και εκτός Ελλάδας.

Όπως σημειώνει, «η τεντούρα πίνεται με πολλούς τρόπους: σκέτη, με πάγο, αλλά και πιο μοντέρνα, με κρέμα γάλακτος και λίγη κανέλα». Και προσθέτει πως στόχος είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή, γιατί «είναι ένα προϊόν που αξίζει για αυτό που είναι».

Το GreekFarms, ως ψηφιακό εργαλείο εξωστρέφειας, αναδεικνύει μέσα από τέτοιες παρουσιάσεις τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τη μεσογειακή διατροφή και την πολιτιστική κληρονομιά. Η τεντούρα, με το βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα και το χαρακτηριστικό της άρωμα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της Πάτρας που συνεχίζει να γράφει ιστορία – αυτή τη φορά και στην οθόνη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Πάτρα: Χαρτογραφήθηκε ο θόρυβος της πόλης – Οι Πατρινοί έχουν χάσει τον ύπνο τους ΜΕΛΕΤΗ
16:52 Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν 70χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
16:44 Αύριο στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Σε κελί 11 τετραγωνικών με τηλεόραση
16:36 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Απινιδωτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών
16:28 Αντισύλληψη: Σημασία, μέθοδοι και μύθοι – Τι πρέπει να γνωρίζετε
16:26 Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης
16:20 Μενδώνη για το φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: «Προκλητική αδιαφορία για τα Γλυπτά»
16:12 Ο Οινοτουρισμός στην Πελοπόννησο: Ένα ταξίδι στις ρίζες του ελληνικού κρασιού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας!
16:04 Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: Ταυτοποίηση ενός ακόμα ατόμου – Συνεχίζεται η έρευνα
15:56 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά
15:48 Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση»
15:40 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας χαρτογραφεί το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της Πάτρας
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
15:24 Χαμενεΐ σε Τραμπ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: «Συνέχισε να ονειρεύεσαι»
15:16 Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»
15:08 Αλεξόπουλος στον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση»
15:00 Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα
15:00 Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα – 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ
14:53 Καθηγητές Κτηνιατρικής για την ευλογιά των προβάτων: «Όχι σε παράνομα εμβόλια – Μόνη λύση η βιοασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση»
14:49 Χρυσοχοΐδης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό – Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ