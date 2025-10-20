Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ

Μια συζήτηση γεμάτη αρώματα, μνήμες και παράδοση φιλοξενεί το GreekFarms, η ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάδειξη των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Στο πρόσφατο βίντεο, η Πατρινή φιλόλογος και ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και γαστρονομίας Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί με τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά για την τεντούρα, το χαρακτηριστικό λικέρ της Πάτρας με ιστορία που χάνεται στους αιώνες.

Η τεντούρα, όπως εξηγεί η Σοφία Χριστοπούλου, δεν είναι απόσταγμα αλλά εκχύλισμα — ένα λικέρ με πλούσια αρωματική ταυτότητα, γνωστό παλαιότερα και ως μοσχοβολύθρα, όπως το αποκαλούσαν οι Πατρινοί των περασμένων γενεών. Η ονομασία του παραμένει μυστήριο, ωστόσο, σύμφωνα με την παράδοση, πιθανότατα προέρχεται από τους Ενετούς του 15ου αιώνα, όταν έφεραν μαζί τους την τεχνική της εκχύλισης και των αρωματικών ποτών.

Στη διάρκεια της κουβέντας με τον Σωτήρη Κοντιζά, η Σοφία Χριστοπούλου περιγράφει την τεντούρα όχι απλώς ως ένα λικέρ, αλλά ως σύμβολο της πατρινής ταυτότητας – ένα προϊόν που συνδέεται με στιγμές γιορτής, φιλοξενίας και κουλτούρας. Αναφέρει ότι η φήμη της ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης χάρη στους φοιτητές της Πάτρας, που την έπαιρναν μαζί τους ως δώρο σε φίλους και συγγενείς, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοσή της και εκτός Ελλάδας.

Όπως σημειώνει, «η τεντούρα πίνεται με πολλούς τρόπους: σκέτη, με πάγο, αλλά και πιο μοντέρνα, με κρέμα γάλακτος και λίγη κανέλα». Και προσθέτει πως στόχος είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή, γιατί «είναι ένα προϊόν που αξίζει για αυτό που είναι».

Το GreekFarms, ως ψηφιακό εργαλείο εξωστρέφειας, αναδεικνύει μέσα από τέτοιες παρουσιάσεις τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τη μεσογειακή διατροφή και την πολιτιστική κληρονομιά. Η τεντούρα, με το βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα και το χαρακτηριστικό της άρωμα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της Πάτρας που συνεχίζει να γράφει ιστορία – αυτή τη φορά και στην οθόνη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



