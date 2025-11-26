Η Πάτρα στον χάρτη της κρουαζιέρας: Ημερίδα για τη στρατηγική, τις υποδομές και τις νέες συνεργασίες

Η Πάτρα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να διεκδικήσει μερίδιο από τη διεθνή αγορά της κρουαζιέρας, με την ημερίδα «Η Πάτρα ως Τουριστικός Προορισμός Κρουαζιέρας» που πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει τη στρατηγική, τις υποδομές και τις συνεργασίες που μπορούν να ενισχύσουν την ταυτότητα του λιμανιού και της πόλης ως σύγχρονου τουριστικού προορισμού.

Η ημερίδα ξεκινά στις 10:00 π.μ. και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο να θέτει το πλαίσιο των πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού.

Στο πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονται:

• Η στρατηγική ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάτρα

Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες που μπορούν να καταστήσουν την Πάτρα ανταγωνιστικό λιμάνι στη Μεσόγειο, από τις δυνατότητες του λιμανιού έως τη συνολική τουριστική εμπειρία.

Ομιλητές:

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Αντώνης Κουνάβης (Επιμελητήριο Αχαΐας – Grimaldi/Minoan)

• Υποδομές και δίκτυα μετακίνησης

Οι ανάγκες του λιμανιού, η οδική πρόσβαση, οι συνδέσεις με το κέντρο της πόλης και η συμβολή των τεχνικών φορέων στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου.

Ομιλητές:

Δημήτρης Καραγιάννης (ΑΧΕΠΑΝ)

Βαγγέλης Καραχάλιος (ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας)

• Η εμπειρία του επισκέπτη

Η εστίαση, η αγορά, τα ξενοδοχεία, οι πολιτιστικές διαδρομές και η γαστρονομία συνθέτουν το περιεχόμενο της εμπειρίας που καλείται να προσφέρει η πόλη στους επισκέπτες κρουαζιέρας.

Ομιλητές:

Παναγιώτης Ματθαιόπουλος (ΣΚΕΑΝΑ)

Εύη Χατζοπούλου (Πανεπιστήμιο Πατρών)

• Από την προβλήτα στην πόλη

Η διασύνδεση λιμανιού–πόλης, οι διαδρομές των επισκεπτών, τα τοπικά σημεία ενδιαφέροντος και ο ρόλος της τοπικής οικονομίας.

Ομιλητές:

Απόστολος Ραφαηλίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Κωνσταντίνος Νικολούτσος (Λιμενικό Ταμείο Πύργου)

Το συντονισμό της ημερίδας αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος από την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει, μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως πύλης τουρισμού και εξωστρέφειας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

