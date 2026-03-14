Η Πάτρα θυμάται τον Ελύτη: Αφιέρωμα στο Πολύεδρο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη, η Πάτρα αφιερώνει μια βραδιά μνήμης και λόγου στον μεγάλο Νομπελίστα ποιητή. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών, σε συνεργασία με το Πολύεδρο, διοργανώνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο και την ποιητική του παρουσία, στον χώρο του Πολύεδρου.

Για τον Οδυσσέα Ελύτη θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας, φωτίζοντας πτυχές του έργου και της διαδρομής του ποιητή, που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη νεοελληνική γραμματεία.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί μόνο στην ομιλία. Όσοι από το κοινό το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα αγαπημένο τους μικρό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, δίνοντας στην εκδήλωση έναν πιο ζωντανό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο, το αφιέρωμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια πράξη τιμής στη μνήμη του ποιητή, αλλά και ως μια ανοιχτή συνάντηση με τον λόγο του, μέσα από τις φωνές όσων συνεχίζουν να τον διαβάζουν και να τον κρατούν ζωντανό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



