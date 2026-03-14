Η Πάτρα θυμάται τον Ελύτη: Αφιέρωμα στο Πολύεδρο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη ετοιμάζουν στην Πάτρα ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών και το Πολύεδρο, τιμώντας τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Νομπελίστα ποιητή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, με ομιλία, αναγνώσεις και συμμετοχή του κοινού.

14 Μαρ. 2026 19:12
Pelop News

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη, η Πάτρα αφιερώνει μια βραδιά μνήμης και λόγου στον μεγάλο Νομπελίστα ποιητή. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών, σε συνεργασία με το Πολύεδρο, διοργανώνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο και την ποιητική του παρουσία, στον χώρο του Πολύεδρου.

Για τον Οδυσσέα Ελύτη θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας, φωτίζοντας πτυχές του έργου και της διαδρομής του ποιητή, που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη νεοελληνική γραμματεία.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί μόνο στην ομιλία. Όσοι από το κοινό το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα αγαπημένο τους μικρό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, δίνοντας στην εκδήλωση έναν πιο ζωντανό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο, το αφιέρωμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια πράξη τιμής στη μνήμη του ποιητή, αλλά και ως μια ανοιχτή συνάντηση με τον λόγο του, μέσα από τις φωνές όσων συνεχίζουν να τον διαβάζουν και να τον κρατούν ζωντανό.

