Η Πάτρα τίμησε την 28η Οκτωβρίου: Δείτε από ψηλά την παρέλαση μέσα από το drone του pelop.gr

Ο χειριστής Κώστας Βικάτος πέταξε το drone ψηλά πάνω από το ιστορικό κέντρο, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα που αποκαλύπτουν όσα δεν μπορεί να δει κανείς από το έδαφος – τον παλμό, τα χρώματα, τη συγκίνηση και την περηφάνια της ημέρας.

28 Οκτ. 2025 17:19
Pelop News

Η Πάτρα φόρεσε τα γιορτινά της για να τιμήσει την εθνική επέτειο του 1940, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και σεβασμού προς όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον φασισμό και υπερασπίστηκαν την ελευθερία.

Μετά την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη μεγάλη παρέλαση στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, αντιπροσωπείες του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ, πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις, τμήματα του Στρατού και εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης πέρασαν περήφανα μπροστά από τους επισήμους και το πλήθος που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης.

Η «Π» και το pelop.gr κατέγραψαν τη μεγάλη παρέλαση με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: από ψηλά.

📹 Δείτε το video της παρέλασης μέσα από το drone της “Π” και του pelop.gr και ζήστε τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου όπως δεν την έχετε ξαναδεί!

Η Πάτρα, όπως κάθε χρόνο, τίμησε με σεβασμό τους αγώνες και τις θυσίες εκείνων που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην κατοχή και τον φόβο. Με τη συμμετοχή των νέων, των εκπαιδευτικών και των πολιτών, ο φετινός εορτασμός ανέδειξε ξανά το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας, της ιστορικής μνήμης και της ελευθερίας.
