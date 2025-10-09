Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 26 χώρες και περισσότερους από 900 δημιουργούς, ανοίγει τις πύλες της η φετινή Platforms Project – Independent Art Fair, η μεγαλύτερη διοργάνωση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής. Ανάμεσά τους και η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου, που συμμετέχει με την ομάδα AxionArt, παρουσιάζοντας την ενότητα έργων “FACES”.

Το πρότζεκτ εξερευνά τη διαχρονική θεματική του ανθρώπινου προσώπου ως φορέα συναισθημάτων, ταυτότητας και πολιτισμικών αναφορών. Όπως σημειώνουν οι επιμελήτριες, Eva Maragaki και Julia Sysalova, «το πρόσωπο παύει να είναι απλή αναγνωρίσιμη μορφή και μετατρέπεται σε πολύσημο πεδίο πειραματισμού, βιώματος και μνήμης».

Οι καλλιτέχνες επιχειρούν, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και υλικά, να χαρτογραφήσουν τις πολλαπλές εκδοχές του σύγχρονου ανθρώπινου προσώπου, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ταυτότητας, μεταμόρφωσης και συλλογικής εμπειρίας.

Το Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, Αθήνα) μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων απ’ όλο τον κόσμο, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων – ομιλιών, performance, ημερίδων και εργαστηρίων.

Στο περίπτερο 53 του AxionArt παρουσιάζουν έργα οι: Tita Bonatsou (Greece), Sofia Boni (Greece), Anastasia Chalari (Greece/UAE), Cleopatra Chatzigiosi (Greece), Irini Dapoulaki (Greece), Patricia Demba (Greece/Germany), Evaggelos Eleftheriou (Greece), Julia Flit (UK), Val Giamo (Sweden), Dimitris Katsikis (Greece), Nina Kruzer (Germany), Nora Lefa (Greece), Ksenia Loupou (Greece), Valeria Lviatina (Italy), Eva Maragaki (Greece), Sabha Oni (France), Eirini Pagoni (Greece), Veera Romanoff (Finland), Anastasiia Romanova (Czech Republic), Lucia Sabatini (Greece/Italy), Maya Shi (Singapore), Vivi Velaeti (Greece).

Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στις Eva Maragaki (Concept – Curator, Εικαστικός, Διευθύντρια AxionArt) και Julia Sysalova (Curator, Κριτικός Τέχνης – μέλος AICA, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Μεσογειακής Κουλτούρας, Επιστημονική Συνεργάτης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας).

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 19:00

Διάρκεια: 9 – 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 12:00 – 21:00

Είσοδος ελεύθερη

