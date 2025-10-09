Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Η Πατρινή δημιουργός Τίτα Μπονάτσου συμμετέχει με την ομάδα AxionArt στη φετινή διεθνή έκθεση Platforms Project – Independent Art Fair 2025, που φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Καπνεργοστασίου, παρουσιάζοντας το πολυπολιτισμικό πρότζεκτ “FACES”.

Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025
09 Οκτ. 2025 15:21
Pelop News

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 26 χώρες και περισσότερους από 900 δημιουργούς, ανοίγει τις πύλες της η φετινή Platforms Project – Independent Art Fair, η μεγαλύτερη διοργάνωση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής. Ανάμεσά τους και η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου, που συμμετέχει με την ομάδα AxionArt, παρουσιάζοντας την ενότητα έργων “FACES”.

Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Το έργο της Τίτας Μπονάτσου

Το πρότζεκτ εξερευνά τη διαχρονική θεματική του ανθρώπινου προσώπου ως φορέα συναισθημάτων, ταυτότητας και πολιτισμικών αναφορών. Όπως σημειώνουν οι επιμελήτριες, Eva Maragaki και Julia Sysalova, «το πρόσωπο παύει να είναι απλή αναγνωρίσιμη μορφή και μετατρέπεται σε πολύσημο πεδίο πειραματισμού, βιώματος και μνήμης».

Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Οι καλλιτέχνες επιχειρούν, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και υλικά, να χαρτογραφήσουν τις πολλαπλές εκδοχές του σύγχρονου ανθρώπινου προσώπου, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ταυτότητας, μεταμόρφωσης και συλλογικής εμπειρίας.

Το Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, Αθήνα) μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνικών ομάδων απ’ όλο τον κόσμο, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων – ομιλιών, performance, ημερίδων και εργαστηρίων.

Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Στο περίπτερο 53 του AxionArt παρουσιάζουν έργα οι: Tita Bonatsou (Greece), Sofia Boni (Greece), Anastasia Chalari (Greece/UAE), Cleopatra Chatzigiosi (Greece), Irini Dapoulaki (Greece), Patricia Demba (Greece/Germany), Evaggelos Eleftheriou (Greece), Julia Flit (UK), Val Giamo (Sweden), Dimitris Katsikis (Greece), Nina Kruzer (Germany), Nora Lefa (Greece), Ksenia Loupou (Greece), Valeria Lviatina (Italy), Eva Maragaki (Greece), Sabha Oni (France), Eirini Pagoni (Greece), Veera Romanoff (Finland), Anastasiia Romanova (Czech Republic), Lucia Sabatini (Greece/Italy), Maya Shi (Singapore), Vivi Velaeti (Greece).

Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στις Eva Maragaki (Concept – Curator, Εικαστικός, Διευθύντρια AxionArt) και Julia Sysalova (Curator, Κριτικός Τέχνης – μέλος AICA, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Μεσογειακής Κουλτούρας, Επιστημονική Συνεργάτης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας).

Η Πατρινή εικαστικός Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση “FACES” του Platforms Project 2025

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 19:00
Διάρκεια: 9 – 12 Οκτωβρίου 2025
Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 12:00 – 21:00
Είσοδος ελεύθερη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας
17:40 Όταν η οργή έγινε ρουτίνα
17:34 Φοινικούντα: Προς Ηλεία ο δράστης, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές στην περιγραφή του από τον ανιψιό του θύματος και δεύτερο μάρτυρα
17:30 Τι συμβαίνει με τους γεμάτους κάδους στην Πάτρα; Μπαίνει σειρά με την αποκομιδή
17:24 «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα», προφυλακίστηκε ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά
17:12 Το «παιχνίδι» του Ισραήλ: «Μετατίθεται η εφαρμογή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, το νέο χρονοδιάγραμμα»
17:04 Σε επιφυλακή το Δασαρχείο Πατρών – Τι απαντά για το Ανω Καστρίτσι – Διάψευση των καταγγελιών για ελλιπή πυροπροστασία
16:56 Το Φεστιβάλ Ολυμπίας στο Welcome to UP 2025: Ο Παντελής Παντέλογλου μιλά στο pelop.gr για τη δύναμη του νεανικού σινεμά
16:56 Έπιασε φωτιά το σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ
16:48 Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Οι τρεις νέοι άξονες των ερευνών και οι προσαγωγές
16:42 Στις 5-7 Δεκεμβρίου το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων από τη ΝΕΠ
16:40 Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του
16:32 Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν χτυπημένος, σκεπασμένος με μπουφάν» κατέθεσε ο γιος του
16:24 Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης διοδίων
16:16 Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι από βλάβη σε καυστήρα θέρμανσης ΒΙΝΤΕΟ
16:08 Ο Τραμπ θέλει και πιέζει για το Νόμπελ Ειρήνης – Τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας
16:00 Πάτρα: Ο Δήμος ξεκινά καταγραφή και εξετάσεις σε δέντρα – Το πλάνο για την αντιμετώπιση των πτώσεων
15:50 Ινδία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της παρασκευάστριας εταιρείας σιροπιού για τον βήχα που συνδέεται με τους θανάτους 17 παιδιών
15:41 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για το ματς στο Champions League
15:32 Financial Times: Σκέψεις του ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ