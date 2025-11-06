Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να στείλει παράπονα, καταγγελίες, προτάσεις, επιβραβεύσεις ή ιστορίες καλών πρακτικών από την καθημερινότητα της Πάτρας, αλλά και από κάθε περιοχή της Πελοποννήσου.

Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
06 Νοέ. 2025 17:00
Pelop News

Ο εκδοτικός οργανισμός της «Πελοποννήσου» εγκαινιάζει μια νέα, διαδραστική υπηρεσία που φέρνει τον πολίτη στο κέντρο της ενημέρωσης.
Πρόκειται για την «Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη», μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί τα εργαλεία της σύγχρονης δημοσιογραφίας των πολιτών και μετατρέπει τους αναγνώστες και ακροατές σε ενεργούς συνεργάτες και ρεπόρτερ.

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να στείλει παράπονα, καταγγελίες, προτάσεις, επιβραβεύσεις ή ιστορίες καλών πρακτικών από την καθημερινότητα της Πάτρας, αλλά και από κάθε περιοχή της Πελοποννήσου. Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο ή σύντομες αναφορές, οι πολίτες μπορούν να αναδεικνύουν προβλήματα, να φωτίζουν παραδείγματα θετικών ενεργειών ή να συμβάλλουν με προτάσεις που βελτιώνουν τη ζωή στην πόλη.

Παράλληλα, η «Ανοιχτή Γραμμή» λειτουργεί και ως γραμμή βοήθειας απέναντι στη γραφειοκρατία, δίνοντας βήμα σε όσους αισθάνονται αδικημένοι από τη δημόσια διοίκηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα από τη δημόσια καταγραφή τέτοιων περιπτώσεων, στόχος είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα, να πιεστούν οι αρμόδιες αρχές για λύσεις και να δοθεί φωνή σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα ένιωθαν ανήμποροι.

Η επικοινωνία με την «Ανοιχτή Γραμμή» είναι απλή: μέσω Viber, στον λογαριασμό 6909.196.125, κάθε πολίτης μπορεί να στείλει σύντομα και ξεκάθαρα το μήνυμά του, συνοδευόμενο -αν είναι δυνατόν- από φωτογραφία ή βίντεο.

Το μήνυμα της δράσης είναι σαφές: Στείλτε μας τις καταγγελίες σας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας – γίνετε κι εσείς ρεπόρτερ μας! Η «Ανοιχτή Γραμμή για τον Πολίτη» είναι η φωνή σου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή κοινότητα συμμετοχής, όπου η ενημέρωση γίνεται υπόθεση όλων. Γιατί η δημοσιογραφία, όταν ακούει τη φωνή του πολίτη, γίνεται πραγματικά δημοκρατική.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη
18:00 Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο
17:52 Αλέξης Τσίπρας: Ηχογράφησε το βιβλίο «Ιθάκη» σε audiobook ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ιταλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο στο Τορίνο – Ενας νεκρός, 22 μαθητές τραυματίες
17:40 Ευλογιά προβάτων: Σύγκρουση εμβολίων και φέτας! – Και οι κτηνοτρόφοι υπέρ του εμβολιασμού
17:30 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.
17:20 Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»
17:15 Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
17:03 Κράμα Sessions by Eleftheria Daoultzi: Εκεί που η μουσική ξαναγίνεται συνάντηση – Η Ε. Δαουλτζή και ο Α. Κακαρούμπας μιλούν στο pelop.gr
17:00 Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:44 Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα
16:40 Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
16:36 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη
16:35 Εφυγε από τη ζωή παλιός παίκτης του Ολυμπιακού Πατρών
16:28 Βρετανία: Κατάδικος αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αλλά παραδόθηκε τρεις μέρες μετά
16:20 Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο
16:12 Συνάντηση Αν. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,Maria Wadjinny
16:04 Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»
15:56 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς
15:48 ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τον αγώνα για το Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ