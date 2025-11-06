Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη

Ο εκδοτικός οργανισμός της «Πελοποννήσου» εγκαινιάζει μια νέα, διαδραστική υπηρεσία που φέρνει τον πολίτη στο κέντρο της ενημέρωσης.

Πρόκειται για την «Ανοιχτή Γραμμή με τον Πολίτη», μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί τα εργαλεία της σύγχρονης δημοσιογραφίας των πολιτών και μετατρέπει τους αναγνώστες και ακροατές σε ενεργούς συνεργάτες και ρεπόρτερ.

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να στείλει παράπονα, καταγγελίες, προτάσεις, επιβραβεύσεις ή ιστορίες καλών πρακτικών από την καθημερινότητα της Πάτρας, αλλά και από κάθε περιοχή της Πελοποννήσου. Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο ή σύντομες αναφορές, οι πολίτες μπορούν να αναδεικνύουν προβλήματα, να φωτίζουν παραδείγματα θετικών ενεργειών ή να συμβάλλουν με προτάσεις που βελτιώνουν τη ζωή στην πόλη.

Παράλληλα, η «Ανοιχτή Γραμμή» λειτουργεί και ως γραμμή βοήθειας απέναντι στη γραφειοκρατία, δίνοντας βήμα σε όσους αισθάνονται αδικημένοι από τη δημόσια διοίκηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα από τη δημόσια καταγραφή τέτοιων περιπτώσεων, στόχος είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα, να πιεστούν οι αρμόδιες αρχές για λύσεις και να δοθεί φωνή σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα ένιωθαν ανήμποροι.

Η επικοινωνία με την «Ανοιχτή Γραμμή» είναι απλή: μέσω Viber, στον λογαριασμό 6909.196.125, κάθε πολίτης μπορεί να στείλει σύντομα και ξεκάθαρα το μήνυμά του, συνοδευόμενο -αν είναι δυνατόν- από φωτογραφία ή βίντεο.

Το μήνυμα της δράσης είναι σαφές: Στείλτε μας τις καταγγελίες σας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας – γίνετε κι εσείς ρεπόρτερ μας! Η «Ανοιχτή Γραμμή για τον Πολίτη» είναι η φωνή σου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή κοινότητα συμμετοχής, όπου η ενημέρωση γίνεται υπόθεση όλων. Γιατί η δημοσιογραφία, όταν ακούει τη φωνή του πολίτη, γίνεται πραγματικά δημοκρατική.

