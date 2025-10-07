Η «πιλότος» Μελάνια Τραμπ, η εμφάνιση αλά… Top Gun ΦΩΤΟ

Η επίσκεψη της Πρώτη Κυρία της Αμερικής, Μελάνια Τραμπ σε ναυτική βάση.

07 Οκτ. 2025 8:50
Pelop News

Αντικειμένο  σχολιασμού αποτέλεσε η στυλιστική εμφάνιση αλά Top Gun της Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή της στον Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στη Βιρτζίνια.

Η επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5/10/2025,στο πλαίσιο του εορτασμού της 250ης επετείου του σταθμού («Χαιρετισμός στον Στόλο»), βρήκε την Πρώτη Κυρία να αντιγράφει το στυλ των αεροπόρων.

Η 55χρονη επέλεξε ένα καφέ δερμάτινο μπουφάν τύπου μπόμπερ, συνδυάζοντάς το με ένα λευκό πουκάμισο και σκούρο τζιν. Ολοκλήρωσε το look με γυαλιά ηλίου τύπου aviator και ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ με το κεντημένο «USA».

Η εμφάνιση της Μελάνια παρέπεμπε άμεσα στη Σαρλότ «Τσάρλι» Μπλακγουντ, τον ρόλο που υποδύθηκε η Κέλι ΜακΓκίλις ως το αντικείμενο του πόθου του Τομ Κρουζ (Μάβερικ) στο κινηματογραφικό franchise.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Ανάκτορο του Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα, όπου είχε εντυπωσιάσει με μια κίτρινη τουαλέτα Caroline Herrera και είχε φορέσει ταιριαστό σουέτ σακάκι με την Κέιτ Μίντλετον.

Η Μελάνια συνόδευσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσκεψη στο αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush, όπου συνομίλησαν με το προσωπικό και παρακολούθησαν στρατιωτική επίδειξη.

 
