Η Τουρκία ανακοινώνει νέα ανάπτυξη Patriot του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ μετά τις πυραυλικές απειλές
Η Τουρκία γνωστοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αναπτύσσει επιπλέον σύστημα Patriot στην επαρχία των Αδάνων, όπου βρίσκεται η βάση του Ιντσιρλίκ, μετά τα πρόσφατα περιστατικά με βαλλιστικούς πυραύλους.
Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot του ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, στα Άδανα, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις.
Όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το νέο σύστημα παραγγέλθηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμσταϊν και αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό Patriot που λειτουργεί ήδη στην περιοχή.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αναχαίτιση, σύμφωνα με την Άγκυρα, τριών βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί προς το τουρκικό έδαφος στις αρχές Μαρτίου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News