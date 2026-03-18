Η Τουρκία ανακοινώνει νέα ανάπτυξη Patriot του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ μετά τις πυραυλικές απειλές

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot του ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, στα Άδανα, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις.

Όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το νέο σύστημα παραγγέλθηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμσταϊν και αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό Patriot που λειτουργεί ήδη στην περιοχή.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αναχαίτιση, σύμφωνα με την Άγκυρα, τριών βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί προς το τουρκικό έδαφος στις αρχές Μαρτίου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

