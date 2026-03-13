Το καθεστώς δεν είναι μόνο εξουσία, είναι φόβος που εσωτερικεύεται, καθημερινή επιτήρηση, μια αόρατη παρουσία που διαμορφώνει συνειδήσεις πριν ακόμη επιβάλει τιμωρίες.

«Η Τούρτα του Προέδρου» είναι μια ταινία που πατάει γερά πάνω στην παιδική αθωότητα για να αφηγηθεί μια ιστορία ασφυκτικής ενηλικίωσης. Τοποθετημένη στη δεκαετία του 1990, στο Ιράκ της σκληρής δικτατορίας του Σαντάμ Χουσεΐν και των εξοντωτικών διεθνών κυρώσεων, η ταινία παρακολουθεί τη μικρή Λαμίχα, ένα εννιάχρονο κορίτσι που ζει σε μια γειτονιά όπου η καθημερινότητα μετριέται σε δελτία τροφίμων, διακοπές ρεύματος και ψιθύρους φόβου.

Η ιστορία ξεκινά σχεδόν αθώα. Στο σχολείο ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια του Προέδρου, κάθε τάξη οφείλει να συνεισφέρει με μια τούρτα. Δεν πρόκειται για μια απλή σχολική δραστηριότητα, είναι καθήκον, σχεδόν τελετουργία πίστης. Με μια διαδικασία που θυμίζει κλήρωση αλλά φέρει το βάρος της απειλής, η Λαμίς επιλέγεται να αναλάβει την παρασκευή της τούρτας εκ μέρους της τάξης της. Το βλέμμα της, όταν ακούει το όνομά της, αποτυπώνει το κεντρικό δίλημμα της ταινίας: τι σημαίνει τιμή σε έναν κόσμο όπου η αποτυχία μπορεί να ισοδυναμεί με τιμωρία;

Από εκείνο το σημείο, η αφήγηση μετατρέπεται σε μια μικρή οδύσσεια επιβίωσης. Στο σπίτι, η μητέρα της Λαμίς προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και στην πειθαρχία. Ο πατέρας απουσιάζει, μια απουσία που ποτέ δεν εξηγείται πλήρως, αλλά βαραίνει σαν σκιά. Τα ντουλάπια είναι σχεδόν άδεια. Ζάχαρη δεν υπάρχει. Αλεύρι ελάχιστο. Αυγά δυσεύρετα. Η ιδέα μιας τούρτας, σε μια εποχή που το ψωμί είναι πολυτέλεια, αγγίζει τα όρια του παράλογου.

Η Λαμίχα, ωστόσο, παίρνει την αποστολή της κατά γράμμα. Περιπλανιέται στις αγορές της πόλης, διαπραγματεύεται, ανταλλάσσει μικροαντικείμενα, δέχεται βλέμματα οίκτου και καχυποψίας. Κάθε της βήμα είναι γεμάτο αγωνία, όχι μόνο γιατί μπορεί να αποτύχει, αλλά γιατί η ίδια η προσπάθεια εκθέτει την οικογένειά της. Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές, η μικρή στέκεται μπροστά σε έναν πάγκο με αυγά, κρατώντας σφιχτά στο χέρι της ένα οικογενειακό κειμήλιο που σκέφτεται να ανταλλάξει. Το δίλημμα δεν είναι πια γλυκό ή πικρό, είναι αξιοπρέπεια ή επιβίωση.

Η ταινία χτίζει με λεπτές πινελιές την ατμόσφαιρα φόβου. Οι τοίχοι έχουν αυτιά, οι γείτονες παρακολουθούν, οι δάσκαλοι υπενθυμίζουν διαρκώς τις συνέπειες της αμέλειας. Η απειλή της φυλάκισης ή της σωματικής τιμωρίας δεν παρουσιάζεται ποτέ με ωμότητα, αλλά υπονοείται διαρκώς, σαν αόρατο χέρι που σφίγγει τον λαιμό της παιδικής ηλικίας.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η ιστορία βρίσκει χώρο για τρυφερότητα και λεπτό χιούμορ. Η Λαμίχα επινοεί λύσεις με την εφευρετικότητα που μόνο τα παιδιά διαθέτουν. Φαντάζεται πώς θα έπρεπε να είναι μια «τέλεια» τούρτα, σχεδιάζει διακοσμήσεις με υλικά που δεν υπάρχουν, γελά με τις φίλες της για το παράλογο της κατάστασης. Αυτές οι μικρές ανάσες φωτός κάνουν την τελική πράξη ακόμη πιο φορτισμένη.

Ο Χασάν Χαντί στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του, επιλέγει χαμηλούς τόνους και ρεαλιστική γραφή, αφήνοντας την κάμερα να στέκεται συχνά στο ύψος της μικρής ηρωίδας, σαν να υιοθετεί το βλέμμα της. Τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπό της αποτυπώνουν τον φόβο, την αμηχανία και τη σιωπηλή αποφασιστικότητα χωρίς περιττούς διαλόγους. Η φωτογραφία κινείται σε ξεθωριασμένες, σκονισμένες αποχρώσεις, αντανακλώντας την οικονομική ασφυξία της δεκαετίας του ’90, ενώ οι εσωτερικοί χώροι φωτίζονται με φυσικό φως, δημιουργώντας αίσθηση οικειότητας αλλά και εγκλωβισμού. Ο ρυθμός είναι αργός, σχεδόν τελετουργικός, χτίζοντας σταδιακά την ένταση γύρω από μια φαινομενικά απλή πράξη, την παρασκευή μιας τούρτας. Οι σιωπές έχουν βαρύτητα, και το ηχητικό τοπίο, μακρινοί ήχοι δρόμου, ψίθυροι, διακοπές ρεύματος, λειτουργεί ως υπόγεια υπενθύμιση της απειλής. Το αποτέλεσμα είναι μια τρυφερή τραγικωμωδία που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη συμβολική δύναμη της παιδικής ματιάς. Η ταινία τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2025 με δύο σημαντικά βραβεία, ανάμεσά τους τη Χρυσή Κάμερα για Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη. Στο Νύχτες Πρεμιέρας 2025 απέσπασε το Βραβείο Κοινού, επιβεβαιώνοντας τη συγκινησιακή της απήχηση.

«Η Τούρτα του Προέδρου» δεν αφηγείται απλώς την προσπάθεια ενός παιδιού να φτιάξει μια τούρτα. Αφηγείται τη σύγκρουση ανάμεσα στην αθωότητα και την αυθαιρεσία της εξουσίας και το πόσο βαρύ μπορεί να γίνει ένα κομμάτι κέικ όταν πάνω του ακουμπά ολόκληρο το βάρος ενός καθεστώτος.

