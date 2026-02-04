Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR

Η τραγωδία ανοιχτά της Χίος, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος, αποτέλεσε αφορμή για νέα τουρκική αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Μετά το περιστατικό, το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026), οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NOTAM για την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης (SAR), όπως προβλέπεται διεθνώς, δεσμεύοντας θαλάσσια και εναέρια περιοχή εντός του FIR Αθηνών.

Στη σχετική NOTAM διευκρινιζόταν ότι οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί να εισέλθει στην περιοχή όφειλε να συντονιστεί με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) Πειραιά, καθώς πρόκειται για περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας.

Η τουρκική αντι-NOTAM και η αμφισβήτηση

Λίγες ώρες αργότερα, η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NOTAM, με την οποία αμφισβήτησε ανοιχτά την ελληνική δικαιοδοσία, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει σε τουρκικά χωρικά ύδατα και στην τουρκική περιοχή ευθύνης SAR, όπως –κατά την Άγκυρα– έχει δηλωθεί στον IMO.

Στο κείμενο της τουρκικής NOTAM γίνεται ευθεία απόρριψη της σύνδεσης της περιοχής έρευνας και διάσωσης με το FIR Αθηνών, επαναφέροντας πάγιες τουρκικές θέσεις που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς.

Άμεση ελληνική απάντηση

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας νέα NOTAM, με την οποία χαρακτηρίζει την τουρκική αντι-NOTAM «άκυρη και ανυπόστατη». Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία δεν έχει καμία αρμοδιότητα έκδοσης NOTAM για δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FIR Αθηνών.

Στην ελληνική απάντηση υπογραμμίζεται ότι:

Η περιοχή SAR ευθύνης της Ελλάδας ταυτίζεται με το FIR Αθηνών, βάσει αποφάσεων διεθνών συνεδρίων (Κωνσταντινούπολη 1950, Παρίσι 1952, Γενεύη 1958).

Οι αποφάσεις αυτές έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο του ICAO, με τη συμμετοχή και αποδοχή της Τουρκίας.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή βρίσκεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικής επικράτειας, όπου η Ελλάδα ασκεί πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι το JRCC Πειραιά παραμένει η μόνη αρμόδια αρχή συντονισμού επιχειρήσεων SAR στην περιοχή και απορρίπτει κάθε προσπάθεια «παραποίησης του διεθνούς δικαίου», προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιχειρησιακές επιπλοκές σε κρίσιμες αποστολές διάσωσης.

