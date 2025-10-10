Η τρομερή κλήρωση του Eurojackpot με 46 εκατ. ευρώ!

Έγινε σήμερα, Παρασκευή (10/10/2025), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 166 είναι οι εξής: 4, 5, 24, 31, 41. Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 12.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

