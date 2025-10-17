Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον ρόλο που την «στοιχειώνει»: «Απέρριψα το Unfaithful και μετά πρότειναν τη Νταϊάν Λέιν για Όσκαρ!»

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τη μεγάλη επαγγελματική απόφαση που μετανιώνει περισσότερο – την απόρριψη του ρόλου που χάρισε στη Νταϊάν Λέιν υποψηφιότητα για Όσκαρ.

17 Οκτ. 2025 11:30
Pelop News

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε πως υπάρχει ένας ρόλος που εξακολουθεί να τη «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα – ένας ρόλος που αρνήθηκε θεωρώντας πως το σενάριο δεν ήταν αρκετά δυνατό, αλλά τελικά οδήγησε μία άλλη ηθοποιό σε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Σε συνέντευξή της στον Χάουαρντ Στερν για το ραδιοφωνικό του σόου στο SiriusXM, η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Unfaithful» (2002) του Έιντριαν Λιν – μια απόφαση που, όπως είπε γελώντας πικρά, «την κυνηγά μέχρι σήμερα».

«Ο Έιντριαν Λιν μου είχε προτείνει το Unfaithful. Το απέρριψα γιατί το σενάριο δεν μου φαινόταν καλό. Και μετά το έκανε εξαιρετικό! Και η Νταϊάν Λέιν προτάθηκε για Όσκαρ!», είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η ταινία, με σκηνοθέτη τον δημιουργό των Fatal Attraction και Indecent Proposal, χάρισε στη Νταϊάν Λέιν υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2003. Εκείνη τη χρονιά συναγωνίστηκε τη Νικόλ Κίντμαν (The Hours), τη Τζούλιαν Μουρ (Far From Heaven), τη Σάλμα Χάγεκ (Frida) και τη Ρενέ Ζελβέγκερ (Chicago), με τη νίκη να πηγαίνει τελικά στην Κίντμαν.

Η Λόπεζ, που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ, παραδέχτηκε πως αυτή η απόφαση τη βασανίζει ακόμη:

«Είναι αστείο, αλλά με βασανίζει λίγο. Είναι αυτό το ένα project που απέρριψα και σκέφτομαι: “Γιατί το έκανες; Γιατί δεν δούλεψες με τον Έιντριαν Λιν; Τι σκεφτόσουν τότε;” Ειλικρινά, δεν ξέρω τι περνούσε από το μυαλό μου εκείνη την εποχή».

Η αποκάλυψη ήρθε τη στιγμή που η σταρ συγκεντρώνει διθυραμβικά σχόλια για την ερμηνεία της στη νέα της ταινία, «Kiss of the Spider Woman», σε σκηνοθεσία Μπιλ Κόντον, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στον Ντιέγκο Λούνα. Η ταινία, που διαδραματίζεται στην Αργεντινή της δεκαετίας του 1980, κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου και ήδη φουντώνουν οι συζητήσεις για ενδεχόμενη υποψηφιότητά της στα φετινά Όσκαρ.
