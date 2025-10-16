Η Victoria Hislop Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών: «Από την Πλάκα στην Πάτρα – η Ελλάδα είναι η έμπνευσή μου»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών η τελετή αναγόρευσης της συγγραφέως Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αλμπάνη, καθώς και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και πλήθος πανεπιστημιακών, φοιτητών και εκπροσώπων του πολιτιστικού κόσμου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα, ο οποίος καλωσόρισε τη συγγραφέα εκφράζοντας την υπερηφάνεια της πανεπιστημιακής κοινότητας για την τιμητική αυτή αναγόρευση.

«Η Victoria Hislop είναι μια δημιουργός που έχει υψώσει γέφυρες πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τον κόσμο, προβάλλοντας την ιστορία και τις αξίες της χώρας μας με τρόπο μοναδικό και συγκινητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή αναγνώριση της συγγραφέως, τις λογοτεχνικές της διακρίσεις, την ένταξή της στη Βασιλική Εταιρεία Λογοτεχνίας, καθώς και στην τιμητική ελληνική υπηκοότητα που της απονεμήθηκε το 2020 για τη συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητή Γεωργίου Ξυδόπουλου, ενώ την παρουσίαση του έργου της τιμώμενης έκαναν οι Καθηγήτριες Γεωργία Γκότση και Έλλη Λεμονίδου, τονίζοντας τη μεγάλη απήχηση των έργων της, ιδιαίτερα του διεθνούς best seller «Το Νησί», που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η αναγόρευση της Victoria Hislop πραγματοποιήθηκε από τους Προέδρους των δύο Τμημάτων, Καθηγητές Ιωάννη Παπαθεοδώρου και Δημήτριο Κουκόπουλο, ενώ την περιένδυση της τιμώμενης ανέλαβε ο Πρύτανης.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ομιλία της ίδιας της Victoria Hislop, με τίτλο «Από την Πλάκα στην Πάτρα – πώς η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση», στην οποία μίλησε στην ελληνική γλώσσα για την προσωπική της σχέση με τη χώρα, την αγάπη της για το ελληνικό φως και την έμπνευση που αντλεί από τον ελληνικό πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Η συγγραφέας αποκάλυψε πως περιοχές όπως η Καλαμάτα και το Μεσολόγγι έχουν χαράξει βαθιά το δημιουργικό της βλέμμα, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της λέγοντας πως «νιώθει πιο Ελληνίδα απ’ ό,τι Βρετανίδα».

Ο Πρύτανης, κλείνοντας την τελετή, απηύθυνε μια «πρόσκληση – πρόκληση» προς τη συγγραφέα, προτείνοντάς της ο Νομός Αχαΐας να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το επόμενο έργο της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή βιβλίων και τη φωτογράφηση της συγγραφέως με το κοινό, σε μια βραδιά που ανέδειξε τη σύνδεση της λογοτεχνίας με την ακαδημαϊκή γνώση και τη δυναμική του ελληνικού πολιτισμού στη διεθνή σκηνή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



